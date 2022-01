Kishin mbushur “Benz-in” me drogë, arrestohen 2 vëllezërit dhe kushëriri i tyre

09:58 15/01/2022

Policia e Lezhës ka vënë në pranga tre persona në kuadër të operacionit “Bisakë”. Në në njoftim për mediat, policia sqaron se në pranga kanë rënë Altin Përshqefa, Shkelqim Përshqefa dhe Çelnik Përshqefa, të tre banues në fshatin Bisakë, Mirditë.

Policia për këta persona kishte marrë informacion se po transportonin lëndë narkotike nga Mirdita në drejtim të Lezhës. Në fshatin “Gëziq” në Mirditë, policia ka ndaluar automjetin tip “Benz”, ku udhëtonin tre të arrestuarit dhe gjetën 17 kilogramë kanabis, të cilat u sekuestruan cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Tre të arrestuarit kanë lidhje familjare me njëri-tjetrin, pasi janë dy vëllezër dhe në kushëri i tyre. Tashmë ata do të përballen me gjykatën për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim./tvklan.al