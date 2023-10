Kita Sallabanda mesazh studentëve të Mjekësisë: Para se të studioja në Barcelonë shërbeva në Maqellarë…

23:06 04/10/2023

Mjeku i njohur, Kita Sallabanda, i ka dërguar një mesazh nëpërmjet gazetarit Blendi Fevziu studentëve të Mjekësisë që ishin të pranishëm në studion e “Opinion” për të kundërshtuar kontratën që i detyron ata të punojnë në Shqipëri 3 vite pas përfundimit të studimeve.

Ai tha se kërkesat e tyre janë të drejta, por edhe nevojat e shoqërisë po ashtu. Për këtë arsye i këshilloi që të kuptojnë këtë nevojë.

Po ashtu, u tregoi se vetë, para se të shkonte në Spanjë shërbeu për disa vite në Maqellarë të Peshkopisë, ndërsa sot iu jep mësim studentëve të huaj.

Blendi Fevziu: Kam një mesazh nga doktor Kita Sallabanda ma ka çuar nga Madridi. Të nderuar studentë dhe kolegë të ardhshëm. Kërkesat tuaja janë të drejta, por edhe nevojat e shoqërisë për ju po ashtu. Nuk flas për qeverinë, por për prindërit, motrat, gjyshërit tuaj. Asgjë me detyrim, por gjithçka me pasion! Unë studiova neurokirurgji në Barcelonë pasi shërbeva 5 vjet në Maqellarë të Peshkopisë. Nga ana tjetër sistemi shëndetësor dhe vetë Universiteti i Mjekësisë duhet reformuar. E drejta e shërbimit shëndetësor është e drejtë kushtetuese. Mundohuni të kuptoni këtë nevojë. Keni një jetë përpara dhe me siguri do të bëheni mjekë e specialistë të shkëlqyer. Unë sot jam pedagog dhe mësoj studentët spanjollë. /tvklan.al