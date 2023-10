Kitarat ikonike të Eric Clapton dhe Kurt Cobain, në ankandin e Nëntorit

14:15 11/10/2023

Me një vlerë prej 1 – 2 milionë $

Dy kitara ikonike të Eric Clapton dhe Kurt Cobain i Nirvana-s mund të shiten me një vlerë secila nga 1 deri në 2 milionë dollarë në ankandin e Nëntorit. Kitara “The Fool” e Eric Clapton, një kitarë me një pikturë të veçantë, ishte e njohur për tingullin e saj unik. George Harrison i Beatles ia dha Clapton-it pasi i vodhën kitarën. Me hite të tilla si “Bell Bottom Blues”, “Cocaine” dhe “Layla”, Clapton ka fituar 18 çmime Grammy dhe është futur në Rock and Roll Hall of Fame në 2000.

Kitara tjetër, e vlerësuar gjithashtu midis 1 milion dhe 2 milion dollarë, është kitara e Kurt Cobain, “SkyStang I”, të cilën Cobain luajti gjatë performancës së tij të fundit publike në turneun e koncerteve “In Utero” të Nirvana-s. I përshkruar si “kali i punës” së tij për shkak të sasisë që e përdori gjatë turneut, kitara ka ende të njëjtat tela dhe madje përmban shirit të zi që mbulon emrin e markës Fender, pasi Kurt urrente sponsorizimin e markës.

Një pjesë e të ardhurave nga kitarat do të shkojnë për Kicking the Stigma, një iniciativë për shëndetin mendor. Rekordi botëror për një kitarë u vendos në qershor 2020 kur kitara e Cobain e vitit 1959 që ai luajti për paraqitjen e tij të vitit 1993 në “MTV Unplugged” u shit për mbi 6 milionë dollarë. Ankandi gjithashtu përmban edhe të tjerë artikuj që i përkasin Cobain.

