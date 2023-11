“Kjo betejë është për secilin prej jush”, Berisha: Opozita më e vendosur se kurrë, greva e urisë një opsion i mundshëm

Shpërndaje







11:57 01/11/2023

Ish-kryeministri Sali Berisha gjatë fjalës së tij për media u shpreh se Rama nuk lejon nismat e marra nga opozita ku theksoi se ata janë të vendosur që të kërkojnë të drejtat kushtetuese duke mos përjashtuar edhe opsionin përshkallëzimit në grevë urie.

Berisha u shpreh se beteja e tyre është për të gjithë qytearët të cilët i kanë votuar dhe se opozita nuk do të qëndrojë në parlament si rrogëtarë. Ai theksoi se qëndrimi i tyre gjatë këtyre ditëve që nuk kanë lejuar punimet në parlament dhe mbledhjet e kryesisë është në respekt të institucionin themelor të demokracisë.

“Krizën e thellë kushtetuese të parlamentit e urdhëroi dhe e krijoi Edi Rama me një kryetare parlamenti, të cilës mund t’i vihet edhe çdo deputet, por unë e rezervoj gojën dhe nuk lëshoj epitete fyese ndaj zonjës. Por ua them këtu se nëse bëni një ripërsëritje të regjistrimeve tuaja, në mënyrën më të përsëritur e kam paralajmëruar zonjën se po e shkatërron parlamentin me qëndrimet tua, duke shkelmuar Kushtetutën dhe rregulloren në mënyrë të përditshme. Pas një durimi të stërzgjatur të deputetëve të opozitës për të rivendosur të drejtat, erdhi një moment kur qenia e tyre në parlament ishte absolutisht fiktive. Kur ata 600 mijë votues që kanë votuar për këta, kishin zero përfaqësim në parlament, pasi përfaqësuesve të tyre iu mohohej de facto e drejta e tyre legjislative, ligjbërëse, iu mohohej në mënyrën më cinike, sepse opozita nuk kishte vota për miratimin e tyre, por trajtimi i tyre në parlament është detyrim kushtetues, është kusht themelor i një parlamenti pluralist. 31 iniciativa ligjore të ndërmarra nga deputetët e opozitës në emër të popullit që përfaqësojnë, por edhe të gjithë shqiptarëve se unë nuk besoj se iniciativa e minimumit jetik kishte të bënte vetëm me popullin opozitar, por me mbarë popullin shqiptar. Dhe ishte një iniciative urgjente, e domosdoshme dhe plotësisht e përballueshme nga financat e shtetit.

Janë me dhjetëra amendamente të tjera. është amendamenti i heqjes së parashkrimit për kryeministrin. Jam unë që e kam paraqitur atë amendament dhe shumë të tjera. Asnjë prej tyre. Edi Rama nuk lejon të paraqiten as në sallën e parlamentit, as në komisione, në mënyrë që qytetarët të mos mësojnë për këto iniciativa. A ka gjë më absurde se sa të privosh deputetët nga atributi kryesor kushtetues i tyre, e drejta legjislative, e drejta ligjbërëse. Këtë të drejtë në Kushtetutë e ka kryeministri, e ka deputeti dhe 20 mijë qytetarë. Këtë të drejtë, Linda e parlamentit me urdhër të Edi Ramës, ua heq deputetëve të opozitës. Nuk mund të pranohet kurrë që të mohohet e drejta e ngritjes së komisioneve hetimore parlamentare. Neni 77 i Kushtetutës, thotë në nenin 2, se Kuvendi është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. Opozita ka dorëzuar firmat jo për 6 sa kam deklaruar përpara, por për 8 komisione hetimore parlamentare. Janë mohuar që të teta në mënyrën më antikushtetuese, më antidemokratike. Atëherë pse janë deputetët e opozitës në parlament? A nuk janë ata për të kontrolluar qeverinë dhe veprimtarinë e saj? Objekt i hetimit kanë qenë koncesionet, sterilizimit në të cilat Edi Rama me Beqën e tij, duke i dhuruar kompanisë së vet të gjitha mjediset, duke i dhuruar aparaturën ultramoderne të blerë me fondet publike, kompanisë së tij, duke deklaruar se kjo do të ulë çmimin 3-4 herë në sterilizime, e kanë rritur 83 herë çmimin e sterilizimeve me dokumente. E kanë bërë atë dy herë më të shtrenjtë se Gjermania.

Pra, a nuk kanë të drejtë qytetarët e kësaj gjobe të tmerrshme prej 100 milionë euro? A nuk kanë të drejtë shqiptarët të dinë se mijëra shqiptarë nuk u operuan prej pamundësisë së spitaleve për ët paguar setet e veglave për operacion? A nuk kanë të drejtë spitalet të dinë se pse spitalet janë katandisur në një pazar të turpshëm të shëndetit të njerëzve? Nuk bëjnë analiza dot se kushtojnë, se i kanë marrë njerëzit e Ramës laboratorët ultramoderne. A nuk kanë të drejtë qytetarët të dinë se pse ti mund të shkosh për një sëmundje akute në spital, por nuk mund të mjekohesh aty se do të dërgojnë te privati që të vijnë vetë të të mjekojnë? A ka qëndrime më çnjerëzore se këto? Po nuk të vrasin vetëm ata që të dalin në pritë dhe të marrin shënjestër, por të vrasin edhe këta që nuk të mjekojnë. Dhe këto janë reale. Dhe ne kemi pasur raste me deputetët tanë, pa le pastaj se çfarë bëhet me qytetarët? A nuk duhen hetuar këto? Pse jemi në parlament ne? As pushtuesi nuk mund të sillej në këtë mënyrë. Ky është një poshtërim për çdo qytetar shqiptar.”

Ndër të tjera Berisha tha: A nuk presin qytetarët tanë, të dinë pse kryeministri i tyre u mor një orë e gjysmë në aeroportin e Nju Jorkut? A nuk presin qytetarët të dinë lidhjen e tij me McGonigal, që ka pranuar çdo fajësi për dosjen shqiptare? Po në dosjen shqiptare kush është protagonist? Është Edi Rama, Dorian Duçka, Agron Neza. A nuk keni dëgjuar ju shumë e shumë biznesmenë që u zhvatën, u ropën nga kjo bandë, nga ky grup i strukturuar kriminal me në krye Edi Ramën? A nuk jeni ju dëshmitarë se një kompanie ruse, të përzier, iu hoq licenca për t’iu dhënë Oleg Deripaskës?

Gjithashtu Berisha u shpreh se ai është aty për tu thënë qytetarëve se kjo betejë është për secilin prej tyre, për të drejtat dhe dinjitetin e tyre ku theksoi se edhe greva e urisë është një opsion i mundshëm.

“Ky sillet si një bandit, e konsideron Shqipërinë si një sulltanat, e konsideron opozitën si armike, që nuk duhet të ekzistojë. Ndaj dhe unë jam këtu për t’u thënë qytetarëve se kjo betejë është për secilin prej jush, kjo betejë është për fëmijët tuaj, kjo është betejë për ju, për të drejtat tuaja, për dinjitetin tuaj. Atë po mbrojmë ne, nuk mund të rrimë në parlament si rrogëtarë dhe të mos përmbushim misionet për të cilat na keni votuar. Ndaj dhe sot, grupi bllokoi mbledhjen e kryesisë me kërkesën: të plotësohen kërkesat tona kushtetuese. Absolutisht një gjë ju siguroj, që çdo opsion është i mundshëm. Në nga parlamenti nuk largohemi, por në parlament do të mbrojmë të drejtat Kushtetuese.”

Ndërkohë lidhur me padinë ndaj Nallbatit Berisha u shpreh: Asgjë tjetër veçse ia dërgoi një organizate tjetër kriminale siç është SPAK, që funksionon i tëri nën këmbët e Edi Ramës me fabrikime, falsifikime kriminale. Me lidhje me bandat dhe krimin. Në këtë aspekt, nuk ka asnjë lloj habie se përse këta i drejtohen tani SKAP-it të partisë.I bindur të jesh ti se demokratët janë shumë të vendosur kësaj here.Mund t’i them Edi Ramës se ky është vetëm fillimi. Ta dijë Edi Rama. Deputetët do jenë aty ku i thërret detyra. Të gjithë! Deputetët do jenë aty ku e kanë vendin. Beteja është betejë!/tvklan.al