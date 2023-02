“Kjo bukë ishte jetike për mua”, Gjergj Marku rrëfen për emigrimin dhe ushqimin që “e mbajti gjallë”

13:37 05/02/2023

“Histori Shqiptare”, udhëtoi këtë të diel drejt Lëpushës, ku na njohu me një bujtinë të veçantë “Shtëpia e Drerit”, ku përveç pamjeve mahnitëse të natyrës turistët kanë mundësinë të shijojnë edhe disa gatime shumë të vjetra të zonës.

Një pej tyre është edhe buka e shtegëtarit, futja e saj në menu ka ndodhur për shkak të një historie shumë të veçantë të të zotit të bujtinës, e cila lidhet me kohën kur ai vendosi të largohej nga shtëpia e të emigronte jashtë vendit.

Gjergj Marku: Kjo buka këtu bashkë me këtë mishin, ne malësorët i themi mish thiu, së bashku me këtë qepën që ne e prodhojmë në tokën tonë, kam një kujtim shumë të bukur që nuk e harroj në botë. Kjo është një bukë e prodhuar prej shekush në zonën e malësoreve. Atë ditë që kam marë rrugën unë për të ikur në kurbet, jashtë shtetit, kam marrë një copë si puna e kësaj bukës me mish të bardhë, qepë dhe këtë paguren me ujë. Kjo ka qenë jetike për mua, se këtë e kam konsuamuar rrugës, këtë bukën bashkë me mishin e thiut dhe me qepën.

Alma Çupi: Kushedi se sa të ka mbajtur ajo bukë.

Gjergj Marku: Absolutisht po. Jetike pra.

Alma Çupi: Sa kilometra ke ecur?

Gjergj Marku: Kam bërë sa të duash. As unë nuk i kam numëruar. Bëhet fjalë për fillimin e vitit ‘91. Pasi mbarova ujin, ishte mal dhe nuk kisha ku të mbushja ujë, e fsheva këtë. Pas 17 vitesh kur jam klthyer kam shkuar atje ku e kisha fshehur dhe e gjeta prap. Këtë tani e mbaj si kujtim. Ajo bukë ishte bukë që e kishte gatuar gjyshja ime, e ruaj me nostalgji, prandaj e ruaj edhe te “Shtëpia e drerit” e kam futur si menu./tvklan.al