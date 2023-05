Kjo është Anila Ruçi që u masakrua me thikë, Uniko shkon në Itali në vendin e krimit

Shpërndaje







10:39 23/05/2023

Emisioni Uniko në Klan Plus ka udhëtuar drejt Italisë për të hedhur dritë mbi vrasjen e 38-vjeçares shqiptare Anila Ruçi, e cila u gjet e masakruar me thikë në banesën e saj në Scaldasole të Pavias në 19 Prill 2023.

Gruaja në foto është pikërisht Anila Ruçi me origjinë nga Elbasani, e cila prej disa vitesh banonte dhe punonte në Itali si kujdestare për të moshuarit.

Ditën që u gjet e vrarë Anila, në banesë me të ishte edhe një 30-vjeçar i identifikuar si Osman Bylyku gjithashtu nga Elbasani. Edhe ky u gjet i plagosur me thikë dhe tashmë është i ndaluar nga policia italiane si autor i dyshuar, edhe pse ai ka mohuar akuzat dhe ka thënë se u sulmuan me thika nga persona të panjohur.

Osman Bylykun, Anila Ruçi e prezantonte si vëlla, por emisioni Uniko ka mësuar se nuk kishin lidhje gjaku mes tyre.

“Prej më shumë se 1 viti Anila jetonte në këtë provincë dhe ishte transferuar në këtë fshat të Pavias nëpërmjet ish-bashkëjetuesit të saj i cili është babai Osman Bylykut. Dhe bëhet fjalë për shtetasin Ahmet Bylyku i cili aktualisht ndodhet në Elbasan”, thotë gazetari Spartak Koka, i cili sqaron se 30-vjeçari Osman Bylyku kishte shkuar në muajt Tetor-Nëntor 2022 në Itali dhe jetonte në të njëjtën shtëpi me Anila Ruçin.

/tvklan.al