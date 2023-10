“Kjo është hera e 3 që më sulmoni”, debat i ashpër gjatë darkës mes Aleksandros, Arlindit dhe Uedës

15:32 28/10/2023

Gjatë darkës së ishullorëve bashkë me Luanën, një nga pyetjet për Aleksadros lidhej me tradhëtinë që ai i bëri Uedës.

Erida lexon pyetjen: Aleksandros, Uedën e tradhëtove me mua, por nëse do të kishim qenë çift më parë bashkë, a do më kishe tradhëtuar mua me Uedën.

Aleksandros pas pyetjes nis një debat me Uedën pasi është kundër fjalës tradhëti dhe shprehet: Nuk ishte tradhëti sepse më the që jemi ndarë.

Ueda: Bëhu burrë, pranoje dhe ky muhabet nuk do vazhdojë më.

Aleksandros: Unë nuk do e kisha tradhëtuar Eridën, s’kam tradhëuar ndonjëherë!

Pyetja e Aleksandros për Eridën ishte: Erida a ka diçka që ma ke mbajtur sekrete, që mbase shumë persona e dinë por unë nuk e di.

Erida: Të gjitha gjërat që kam private, Aleksandros i di.

Ndërhyrja e Arlindit shkaktoi debat mes tij dhe Aleksandros.

Ndiqni videon më poshtë për të parë bisedën e plotë./LoveIslandAlbania