Kjo javë sjell Pranverën

11:54 11/04/2022

Sinoptikanët: Mot i kthjellët dhe pa reshje, temperaturat do të vijnë në rritje

E hëna ka nisur me mot të kthjellët dhe me diell. Mëngjesi ka pasur temperatura të ulta të cilat do të rriten gradualisht.

Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, kjo javë do të ketë një mot tipik të stinës së Pranverës dhe pa reshje.

Ndryshe nga 10 ditët e para të Prillit ku reshjet ishin prezent dhe me intensitet të lartë, meteorologët thonë se në javët në vijim reshjet do të jenë të pakta.

