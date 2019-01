Kjo vajzë ka një problem të rrallë me meshkujt

Një rast i rrallë klinik ka ndodhur me një 24-vjeçare në qytetin Xiamen të Kinës. Një mbrëmje ra në shtrat teksa kishte shqetësime shëndetësore të shoqëruara me marrje mendsh dhe dëgjim me zhurmë të lehtë.

Por mëngjesin tjetër, në zgjim nuk arrinte më të dëgjonte zërin e të fejuarit të saj. Pas analizave mjekësore në spital, rezultoi se vajza nuk arrinte të dëgjonte vetëm zërat e burrave, pra frekuencat e ulëta, ndërkohë që nuk kishte problem me ato të lartat, pra zërat femërorë. Mjekët përpara kësaj situatë nuk janë të sigurtë për diagnozën dhe kanë nisur shqyrtimin e hollësishëm të këtij rasti të rrallë klinik.

Sipas tyre, ndër shkaqet që kanë ndikuar në shfaqjen e kësaj patologjie mund të jetë gjenetika, që sjell çrregullime në dëgjimin e frekuencave të ulëta. Një tjetër faktor vendimtar mund të jetë stresi, që ka ndikuar në zhvillimin e gjendjes aktuale të pacientes. Rasti është bërë i ditur nga mediat lokale dhe citohet nga edhe nga e përditshmja britanike ‘Daily Mail’.

