Klan News – Edicioni i lajmeve, ora 12:00

16:22 05/04/2023

Spiker: Besard Jacaj

Krasniqi: Prokuroria, propagande kunder UÇK-se

Mbrojtja e Jakup Krasniqit ka rrezuar pretendimet e prokurorise dhe kerkon pafajësi. Vete ish drejtuesi i UCk-se thote se prokuroret po bejne propagande kunder UCK-se

Kosova kerkon argumente per genocidin

Historianët në Kosovë kerkojne me urgjencë argumentimin e krimeve të luftës nga Serbia. Autoritetet sipas tyre duhet të punojnë më shumë për mbledhjen e provave dhe dëshmive dhe çështja të ngrihet sa më shpesh në arenën ndërkombëtare.

Sherri ne ish-bllok, humb jeten 46-vjeçari

Nje sherr me grushte mes disa personave ne ish-bllok ka perfunduar tragjikisht. 46-vjecari Gentjan Talja humbi jeten pasi u konfliktua me Henri Gjapin per motive te dobeta. 46-vjecari nderroi jete disa dite pas ngjarjes ne spital.

Trump: Akuza penale, per zgjedhjet e ardhshme

Ish-presidenti Donald Trump pas sancen ne New York ju drejtua mbeshtetesve ne Florida. Ai akuzoi sistemin e drejtesise se ka ngritur akuza penale per te nderhyre ne zgjedhjet e ardhshme ndersa tha s ekrimi i vetem qe kreu ishte mbrojtja e vendit.

Perleshje ne xhamine Al-Aksa, 14 te plagosur

Rriten tensionet ne Lindjen e Mesme. Izraelitet dhe palestinezet perplasen ne xhamine Al-Aksa nga ku mben 14 te plagosur. Vendet e rajonit thirrje per paqe.

OBSH: Nje ne 6 persona vuan nga infertiliteti

Organizata Botërore e Shëndetësisë e shqetësuar per rritjen e numrit të personave që vuajnë me probleme të infetilitetit. Raporti i fundit identifikon 1 në 6 persona te kene shqetesime te tilla. Ndikimi vjen nga ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit, dhe pesticidet ne ushqime./klannews.al