Klan News – Edicioni i lajmeve, ora 15:00

Shpërndaje







18:22 05/04/2023

#KlanNews #KlanNewsLajme #tvklan

Spiker: Enita Mema

Krasniqi: Prokuroria, propagandë kundër UÇK-së

Mbrojtja e Jakup Krasniqit ka rrezuar pretendimet e prokurorise dhe kerkon pafajësi. Vete ish drejtuesi i UCk-se thote se prokuroret po bejne propagande kunder UCK-se

Bastet online, publikohen kriteret e licensimit

Projektligji që lejon bastet sportive online në Shqipëri ka hyrë në fazën e konsultimit publik. Publikohen kriteret e licensimit. Te ardhurat që do mblidhen do të shkojnë për mbështjetjen e projekteve në fushën e sportit, cultures dhe teknologjisë së inovacionit.

Sherri në ish-bllok, humb jetën 46-vjeçari

Nje sherr me grushte mes disa personave ne ish-bllok ka perfunduar tragjikisht. 46-vjecari Gentjan Talja humbi jeten pasi u konfliktua me Henri Gjapin per motive te dobeta. 46-vjecari nderroi jete disa dite pas ngjarjes ne spital.

Tenderat e Covid, dënohet kryeministri i Bosnjes

Kryeministri i Bosnje-Hercegovinës denohet me 4 vite burg per tendera sekret dhe pa gare gjate pandemise se Covidit. Me burg u denuan edhe dy bashkepuntore te cilet përfituan tenderin ne tregtimin e respiratorëve per trajtimin e koronavirusit.

34 akuzat, Trump: Ndërhyrje në “presidenciale”

Ish-presidenti Donald Trump pas sancen ne Neë York ju drejtua mbeshtetesve ne Florida. Ai akuzoi sistemin e drejtesise se ka ngritur akuza penale per te nderhyre ne zgjedhjet e ardhshme ndersa tha se krimi i vetem qe kreu ishte mbrojtja e vendit.

Duka sërish në komitetin ekzekutiv te UEFAS-s

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka është rizgjedhur edhe për një mandat katër vjeçar në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s. Duka ishte kandidati me i votuar. Nderkohe edhe Alexander Ceferin do jetë në krye të UEFA-s për 4 vitet e ardhshme.