Klemend Balili të enjten për masë sigurie

Një ditë pas vetëdorëzimit tek autoritetet, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka mbyllur hetimet për Klemend Balilin dhe ka çuar dosjen në Prokurori, ndërsa shorti elektronik ka përcaktuar si gjyqtare paraprake të dosjes “Balili”, Miliana Muçën.

Do të jetë kjo gjyqtare që do vendosë nëse shqyrtimi i dosjes “Balili” do të vijojë me aktet ekzistuese apo çështja do rikthehet me për hetim në prokurori.

Klemend Balili do të dalë nesër para togave të zeza, për t’u njohur me masën e sigurisë “arrest me burg”, e marrë në mungesë ndaj tij. Akuza përfaqësohet me prokurorin Ened Nakuçi. Klemend Balili u vetëdorëzua një ditë më parë pas një arratie mbi dyvjeçare, me akuza për trafik ndërkombëtar droge./abcnews.al