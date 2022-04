Klopp mendon për Vijareal

23:40 14/04/2022

Trajneri i Liverpul i lumtur për kualifikimin në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve, te Benfica krenarë për paraqitjen

Liverpuli siguroi kualifikimin për në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve, ku do të përballet me Vijarealin. “Të kuqtë” po kryesonin 3-1 në “Enfield Road”, por portugezët i ndëshkuan dy herë në fund të takimit.

Për trajnerin Jurgen Klopp diçka e tillë nuk duhet që të ndodhë më në vazhdim.

“Është fantastike kjo që arritëm. Jam i lumtur, por do të flasim për lojën dhe golat që pësuam. Kanë për të qenë të vështira sfidat kundër Vijarealit. Ata e merituan kualifikimin. Vijareali ka ndoshta trajnerin më të suksesshëm në Europë. Emery e di se çfarë bën, ka për të qenë e vështirë. Nëse nuk do të ishte, atëherë do të kishte diçka që nuk shkonte”.

Ndërsa trajneri i Benfica Nelson Verissimo tha pas takimit se eliminimi i ka mërzitur tifozët, por ata duhet të jenë krenarë për paraqitjen në Ligën e Kampioneve. Skuadra portugeze u mund në Lisbonë në takimin e parë të kompeticionit me rezultatin 1-3 nga “të kuqtë”.

Klan News