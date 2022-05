Klopp optimist për të ardhmen

13:11 29/05/2022

Trajneri i Liverpool analizon finalen kundër Real, beson se ekipi do të jetë në finalen e Stambollit

Jurgen Klop është zotuar se Liverpuli do të bëhet një skuadër edhe më e fortë dhe u ka sugjeruar tifozëve që të rezervojnë hotelet e Stambollit, për finalen e sezonit të ardhshëm të Ligës së Kampioneve.

“Të kuqtë” fituan në këtë sezon Carabao Cup dhe FA Cup, ndërsa humbën titullin kampion për vetëm 1 pikë, e gjithashtu u mundën nga Reali në Paris në finalen e CCempionsit.

Trajneri gjerman analizoi takimin kundër “galaktikëve”.

“Përveç golit, ata nuk bënë asnjë gjuajtje në portë. Kjo është shenjë e mirë për ekipin tim. Ne gjuajtëm nëntë herë në portën e tyre. Shifër mjaft e mirë kjo, por problemi është se ata bënë gol me një goditje dhe ne jo me nëntë gjuajtje. Kjo është diferenca mes fitores dhe humbjes. Kam një parandjenjë se do të jemi sërish në finale. Ku do të luhet? Në Stamboll? Rezervoni hotolet!”

“Të kuqtë” synonin të fitonin për herë të shtatë Ligën e Kampioneve, por nuk ia arritën. Humbja në finale solli zhgënjim te fansat, të cilët duan ta harrojnë shpejt e të shikojnë për suksese në sezonin e ardhshëm.

Rreth 60 mijë tifozë të ekipit anglez ishin në Paris për të mbështetur ekipin e tyre të zemrës.

