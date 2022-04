Klopp parashikon një sfidë të madhe ndaj City

23:38 08/04/2022

Trajneri i Liverpool mendon se tekniku i “qytetarëve” Pep Guardiola është më i miri në botë

Trajneri i Liverpulit Jurgen Klopp parashikon një ndeshje plot emocione në “Etihad Stadium” ditën e diel, ndërsa skuadra e tij mund të kryesojë me dy pikë më shumë se sa Manchester City nëse fiton.

“Qytetarët” dhe “të kuqtë” kanë dominuar Premier Ligën në pesë vitet e fundit dhe tekniku gjerman mendon se ky rivalitet i ka nxitur të dyja ekipet që të konkurojnë në nivelin më të lartë. Gjermani e lidhi këtë rivalitet me atë mes tenistëve Roger Federer dhe Rafael Nadal.

“Është një ndeshje me mjaft rëndësi. Mezi sa po e presim. Një nga sfidat më të forta që mund të kesh. Por kjo është diçka e mirë. Kjo është arsyeja se përse bëj këtë punë. Po të ishim 14-15 pikë pas, prapë do ishte ndeshje e fortë por do të mungonte diçka. Mendoj se në sport të ndihmon një rival i fortë, sidomos në aspektin afatgjatë . Mendoj se Nadal dhe Federer e kanë shijuar rivalitetin mes tyre. Nëse nuk do ta kishin njëri-tjetrin, nuk besoj se do të ishte e njëjta gjë”.

Klopp vlerësoi edhe trajnerin e City, Pep Gaurdiola, duke e cilësuar atë si më të mirin në botë.

Liverpuli nuk ka fituar asnjë nga katër takimet kundër “qytetarëve”, e do të kërkojë që në “Etihad Stadium”, të marrë fitoren e parë që nga viti 2015 në kampionat.

