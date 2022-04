Klopp shpreson që Everton të mbijetojë

Shpërndaje







09:20 23/04/2022

Trajneri i Liverpool deklaroi se do t’i mungojë derbi i Merseyside nëse “blutë” bien nga Premier League

Trajnerit të Liverpulit Jurgen Klopp do t’i mungojnë emocionet e derbit të Merseyside, nëse rivalët e qytetit, Evertoni do të bien nga kategoria.

“Të kuqtë” përballen me “blutë” të dielën në një ndeshje mjaft të rëndësishme. Liverpuli lufton për titullin kampion me vetëm 1 pikë më pak se sa City kryesues, ndërsa Evertoni gjendet në vend të 17, me 29 pikë.

“Do të më mungojë Evertoni, sigurisht që po! Të gjithë jemi mësuar me dy klube të qytetit që luajnë në Premier Ligë. Këtë javë ishte paksa ndryshe, sepse luajtëm me United. Por kur luan ndaj Evertonit, gjatë gjithë javës, biseda e vetme është derbi”.

Liverpuli është në garë për të fituar katër tituj në këtë sezon, ndërsa ka bërë të vetin League Cup dhe arriti në finalen e FA Cup, e gjithashtu u kualifikua në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve.

Klopp u shpreh se lojtarëve të tij po u pëlqen presioni.

Gjermani tha se Firmino mund të aktivizohet pasi mungoi në sfidën e mesjavës ndaj “Djajve të kuq” për shkak të një dëmtimi dhe shtoi se nuk ka lojtarë të tjerë të dëmtuar.

Klan News