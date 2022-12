Klopp tregon si u ble Gakpo

00:03 30/12/2022

Trajneri gjerman tha se Liverpool veproi në kohën e duhur për të marrë sulmuesin holandez

Trajneri i Liverpulit Jurgen Klop shprehu kënaqësinë për blerjen e sulmuesit Kodi Gakpo, i cili ishte një ndër më të kërkuarit në këtë merkato dimri.

Holandezi, i cili shënoi 3 gola me “tulipanët” në Kupën e Botës, u ble nga “të kuqtë” nga PSV për 37 milionë Paund.

Shërbimet e 23-vjeçarit i kërkonte edhe Manchester United, por dështoi që të firmoste me të.

“Ai është një futbollist shumë i mirë, kështu që është një afrim interesant. Ditë e madhe si për ne, ashtu edhe për lojtarin. Gakpo është një lojtar i ri me shumë potencial. Nëse ai do të kishte qenë në një tjetër rrethanë, pra nëse do të shënonte 40 gola jo në Holandë, por ndoshta në Spanjë, ne do ta kishim të pamundur. Në të tilla raste, diferencën e bën momenti i duhur, kur ata nuk kanë shënuar 55 gola në një sezon. Besojmë tek ai. Kur lojtarët ofensiv vijnë këtu, gjithnjë e bëjnë një hap përpara, nisur nga mënyra se si punojmë, mund t’i ndihmojmë”.

Pas transferimit në “Anfield Road”, Gakpo tregoi se mori vendimin pasi foli me mbrojtësin tjetër holandez dhe të të “kuqve”, Virgil van Dijk.

Tekniku gjerman foli edhe për takimin e radhës ndaj Lester Sitit.

Ai tha se në ekip nuk ka të dëmtuar të rinj, ndërsa shtoi se dyshja me probleme fizike Xhejms Milner dhe Roberto Firmino, që munguan kundër Aston Vilës, nuk do të jenë gati në kohë kundër Lester Sitit.

Ndërsa mbrojtësi i Francës, Ibrahima Konate, që luajti në finalen e Botërorit ndaj Argjentinës ishte rikthyer në stërvitje dhe është i gatshëm për t’u aktivizuar.

