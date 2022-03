Klosaid: Marinela do mundohet që ta bëjë Kristin të bjerë në dashuri dhe në fund do ta lërë

18:12 11/03/2022

Gjatë pasdites në programin e përditshëm të dashurisë ‘Talk Love Story’ në Tv Klan dy prej konkurrentëve Marinela dhe Klosaid kanë debatuar me njëri-tjetrin për deklaratat e tyre jashtë kamerave.

Nga njëra anë Klosaid tregon se Marinela ka treguar se ajo po bën lojë me Kristin dhe gjithçka do e lërë në fund. Ndërsa Marinela thotë se nuk ka shanse që ajo të ketë bërë një deklaratë të tillë.

Klosaid: S’jam spiun.

Marinela: Po si spiun po bëhesh. Po ça janë këto më tha ky, më tha ai.

Klosaid: Më tha thuaje vetëm emrin tim mos e përmend.

Marinela: Nuk thuhet kur të thonë të tjerët.

Klosaid: Marinela ka thënë unë do mundohem që Kristi të bjeri në dashuri me mua dhe unë do e lë në fund.

Marinela: Këtë e kam thënë unë? Nuk ka shanse. Nëse ka fakte për këtë që thotë unë direkt do të largohem nga emisioni…/tvklan.al