Klosi: Kryetarët e bashkive duhet të jetojnë në komunitet

Shpërndaje







16:05 05/05/2022

Sekretari organizativ i PS: Nuk do të rikandidojnë nëse nuk plotësohet ky kriter

Kryetarët e bashkive apo kandidatët që aspirojnë të bëhen të tillë, nuk do të kenë mundësi të kandidojnë në zgjedhje në rast se nuk jetojnë brenda komunitetit. Kjo është risia që socialistët po kërkojnë të implementojnë, tha sekreti organizativ i PS Blendi Klosi nga studio e Klan News.

“Kryetari i ri i që do të zgjidhet do të jetë me vendbanim administrativ jo ta ketë gjendjen civile në një lokalitet, të jetojë në Tiranë dhe të shkojë të bëhet kryetar bashkie në lokalitet. Mosqenia në krye të detyrës, në lokalitet e eliminon vetvetiu kryetarin e bashkisë në zgjedhjet e ardhshme dhe nuk mund të zgjidhen”.

Për zgjedhjet e ardhshme vendore, Klosi thotë se do të merren opinionet e qytetarëve për përzgjedhjen e kandidaturave.

“Do na bëjë të mundur që të kemi jo vetëm opinionin e degës sonë lokale, e deputetëve, drejtuesit politik, por të gjithë qytetit për kandidatura të mundshme që mund të propozohen dhe për gjëra të mundshme që nuk thuhet, por opinioni publik është shumë transparent dhe këtu kemi kërkuar që opinioni publik të ardhur nëpërmjet rrjeteve sociale”.

Teksa ka nisur puna për zgjedhjen e presidentit të ri, sekretari organizativ thotë se përse nuk bashkon PS me Komisionin e Rithemelimit.

“Tashmë ne nuk mund të takojmë brenda PS një grup të negociojë me ne. Ka një listë zyrtare të cilat janë 4 grupe parlamentare në parlamentin shqiptar, PS negocion me të 4 pa përjashtuar askënd. Le ta gjejnë gjuhën e përbashkët grupet opozitare, të vijnë me kandidatura të përbashkëta, janë shumë të mirëpritur”.

Ndërkohë PD dhe PS kanë thyer akullin dhe janë ulur në tryezë për të diskutuar zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Në 10 Maj do të mbahet konferenca e kryetarëve për përcaktimin e procedurave.

Klan News