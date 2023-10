KLP hap garën për prokurorë në SPAK, Balla: Detyrë super e paguar, me mandat 9-vjeçar. Kandidatët do të testohen

14:22 10/10/2023

Balla: Kandidatët do t’i nënshtrohen një testi për kontroll figure dhe pasurie

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla ka folur sot përmes një lidhjeje Skype për Klan News. Në një intervistë për gazetarin Besard Jacaj, Balla foli për garën që KLP ka hapur për prokurorët në SPAK. Ai theksoi se kandidatët do t’i nënshtrohen një testi për kontroll figure dhe pasurie pranë kësaj strukture, pavarësisht nëse e kanë kaluar Vetting-un.

“Deri tani nuk kanë ardhur akoma kandidaturat e para për këtë pozicion mjaft të rëndësishëm. Ky test ka qenë, nuk është vendosur rishtaz, por kur u krijua kjo strukturë nuk ishte krijuar ende komisioni i posaçëm. Pavarësisht se kandidaturat e kanë kaluar procesin e vettingut, duhet të rikontrollohen.”

Për prokurorët që japin dorëheqjen në rrethe duke pasur si qëllim një vend në SPAK, ai tha se nuk janë të shumtë dhe rrjedhimisht nuk ndikojnë në cilësinë e gjithë sistemit.

“Është normale, nuk janë prokurorët e parë që largohen nga Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.”

Sa i përket detyrës si prokuror në SPAK, ai dha një sërë detajesh.

“Kemi dhe një javë kohë, por do ketë interes të shprehur për të kandiduar, është një nga strukturat më dinjitoze në vend, super e ruajtur, super e paguar, me mandat 9-vjeçar. Nëse tremben nga hetimet që do kryejnë nuk e kanë vendin në strukturë, duhet t’u bësh ballë presioneve dhe të luftosh krimin. Pranë KLP-së është ngritur një Komision i Zhvillimit Të Karrierës, me 5 anëtarë unë e kryesoj dhe do shohim të gjitha kriteret për kandidaturat. Mënyra se si do renditen bën që të kualifikohen në treshen e parë ose jo. Renditja që do bëjmë si këshill ia kalojmë komisionit dhe nëse një nga kandidaturat nuk plotëson kriteret, largohet nga struktura jo nga sistemi. Unë shpresoj që asnjë të mos ngelë, por ja lëmë zhvillimeve.”

“Prokurorët e rinj do marrin në dorë çështjet e reja”, shtoi po ashtu Balla.

Për Hartën e re Gjyqësore, Balla tha se ka prekur dhe sistemin e Prokurorisë, duke shtuar se aktualisht janë 13 Prokurori në gjithë Republikën dhe një e Apelit.

“Prokurorët janë më komodë në një Prokurori të madhe sepse mënyra si ndajnë seksionet me kolegët është më prestigjioze dhe më profesionale.” /tvklan.al