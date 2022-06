Klubet kërkojnë sërish ligjin e sponsorizimeve

21:30 14/06/2022

Duka: Koha që të liberalizohen edhe bastet sportive

Bojkoti i kampionatit të futbollit dy vite më parë nuk dha rezultat. Klubet e ligës e nisën sezonin me vonesë pasi i kërkuan qeverisë dhe parlamentit shqiptar miratimin e disa ligjeve financiare që do ta ndihmonin sportin në përgjithësi. Por komuniteti i futbollit iu rikthye edhe një herë kësaj kërkese.

Me nismën e FSHF klube të superiores dhe të kategorive të tjera morën pjesë në një tryezë debati dhe diskutimi për risjellë në vëmendje të qeverisë nevojën që ka sporti sot për infrastrukturë, e cila pa të ardhura financiare nuk realisohet. Kështu veç propozimit sërish të ligjit të sponsorizimit, komuniteti i futbollit në vend do t’i drejtohet qeverisë dhe parlamentit me një tjetër kërkesë, atë të liberalizimit të basteve sportive.

Shqipëria është i vetmi vend në rajon që nuk ka një ligj sponsorizimi që t’i vijë vërtetë në ndihmë sportit, dhe kjo ka sjellë hezitimin e afrimit të biznesit në garat sportive. Bastet sportive ishin pjesë e operacionit “Fundi i Marrëzisë” që goditi kazinotë dhe lojërat e fatit në Shqipëri duke i mbyllur ato prej 1 Janarit 2019.

