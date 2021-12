KMY në tavolinën e fundvitit

16:07 23/12/2021

Me produkte cilësore dhe të freskëta

Festat e fundvitit kërkojnë një tavolinë të bollshme, me produkte cilësore dhe të shëndetshme. Është kjo filozofia e kompanisë KMY, e cila për festat e fundvitit vjen me oferta të shumta për të gjitha produktet e tij. Për të plotësuar nevojat e konsumatorit, me produkte të një cilësie europiane, KMY kujdeset për klientët e tij.

E krijuar në vitin 1992, sot kompania KMY, një nga kompanitë me standarde europiane për përpunimin e mishit dhe nënprodukteve të mishit në Shqipëri, operon me 20 supermarkete të saj në Tiranë, Durrës.

Produktet e KMY mund të gjenden edhe në mbi 500 supermarkete të tjera në të gjithë vendin.

Për të kursyer kohë dhe shpenzime, amvisat do të gjejnë tek KMY gjithçka duhet për tavolinën e festave, duke filluar nga produktet e mishit të viçit, qingjit, pulës së freskët dhe cilësor, pije dhe ushqime.

KMY është e pranishme prej 30 vitesh në tregun shqiptar me shërbim korrekt dhe cilësor ndaj klientëve. Duke u kthyer ne një nga burimet kryesore të ekonomisë me mbi 500 të punësuar në të gjitha supermarketet e saj dhe fabrikën e përpunimit.

Tv Klan