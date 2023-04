Koalicioni “Bashkë Fitojmë” hap fushatën elektorale

Shpërndaje







19:48 15/04/2023

Berisha, Ramës: Votën e vjedhur dhe besën e prerë s’ta falim

Një vit e gjysmë pas nisjes së procesit të rithemelimit të Partisë Demokratike, Sali Berisha u rikthye në të njëjtën arenë, ku në krah të aleatëve të tij koalicionit “Bashkë Fitojmë” çeli zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 14 majit.

Me sloganin “Ndryshimi në duart e tua” në fushën e pagëzuar si “Arena e lirisë” u ngjitën njëri pas tjetrit 61 kandidatët e opozitës, e ku një hyrje të veçantë kishte rezervuar Belind Këlliçi.

Siparin e fushatës e çeli kandidati për bashkinë e kryeqytetit, i cili premtoi transport publik falas, dhe ndërprerje të financimit për inceneratorin e Tiranës.

“Autobusi do të jetë pa pagesë, kushton vetëm 6.8 përqind të buxhetit të Bashkisë së Tiranës. Financimi i inceneratorit imagjinar të Tiransës, do të ndërpritet urgjentisht”.

Për Ilir Metën koha dikton revolucion.

“Për revolucionin me votë, që do të sjellë përmbysjen e korrupsionit absolut, për çdo kryebashkiak që do të zgjidhet dhe për këshillat bashkiakë”.

Sali Berisha 61 kandidatët e tij i cilësoi kampionë të lirisë, teksa sulmoi kundërshtarët në kampin rozë.

“Nuk kanë ngelur shqiptarë të përfaqësohen nga vrasës, grabitës, përdhunues, trafikantë. Jeni kampionë të fitores, kjo është arsyeja që Edi Rama, Erion Veliaj është tmerruar. Një dyshe famëzezë, që ditën lëpihen njëri me tjetrin, kurse natën me lopata i bëjnë gropën njëri-tjetrit”.

Edi Ramës i dha një paralajmërim.

“Jemi shqiptarë ne o budallenj, besën e prerë dhe votën e vjedhur nuk ta falim kurrë, mjerë ti!”

Jo pak ia ironizoi edhe sloganin, teksa shqiptarët i ftoi të vendosin me votën e tyre për ndryshimin në 14 maj.

“Ashtu si në vitin 92, jemi në mision. Përpara me Edi Ramën, do të thotë poshtë e më poshtë. Kurrë më me të!”

Një mesazh Berisha adresoi edhe ndaj të pavendosurve dhe emigrantëve, të cilëve u premtoi se rikthimi në pushtet i Partisë Demokratike ka vetëm një qëllim.

“Do të jetë anëtarësimi i Shqipërisë në BE. Vërshoni nga të 4 anët e dheut, urdhëronin ë Shqipëri, të votoni ndryshimin. Fitore, fitore, fitore”.

