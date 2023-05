Koalicioni “Bashkë Fitojmë” mbyll fushatën në Tiranë

Shpërndaje







00:00 13/05/2023

Berisha: Dilni në zgjedhje, votoni ndryshimin

Nga Tirana ku koalicioni “Bashkë Fitojmë” mbylli fushatën elektorale, thirrja e fundit e Sali Berishës ishte për pjesëmarrje masive në votimet e së dielës.

“48 orë na ndajnë nga fitorja, nga ngadhënjimi i pluralizmit. Dilni në votime, mos harroni”.

Ftesën e parë ia adresoi demokratëve.

“Kudo që jeni, me 14 Maj të votoni kandidatët e primareve”.

Socialistët i ftoi të ndëshkojnë me votë sektin e rilindjes.

“14 Maji është një ditë shpëtimi për ju. Votoni kandidatët e primareve, votoni bashkitë koalicionit “Bashkë Fitojmë”. Votoni 1! Të rifitoni Partinë Socialiste të uzurpuar.”

Edi Ramës nuk ia kurseu sërish paralajmërimin nëse prek votat e shqiptarëve.

“Mbaje mend se mund të vjedhësh ndonjë kovë në lumin që rrjedh. Mund të vjedhësh ndonjë votë, por lumin kurrë nuk e vjedh dot. Dhe të garantoj se rryma e tij, se rryma e ndryshimit, se rryma e fitores do të të marrë përpara”.

Të pavendosurve u kërkoi që të mos qëndrojnë indiferentë.

“Hidhni mënjanë indiferencën, ajo është fatale për ju dhe Shqipërinë”

Projektet e Belind Këlliçit i sheh transformuese për kryeqytetin.

“Ne ndjehemi krenarë me Belind Këlliçin, sepse ai garon si ndofta më i riu, më i shkolluari, më mirë i shkolluari, më me energji dhe me projektet më të mira në historinë e këtij qyteti”.

Më herët Berisha mbylli fushatën elektorale edhe në Elbasan ku kërkoi votën për Luçiano Boçin.

Tv Klan