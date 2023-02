Koalicioni PD-PR, Fatmir Mediu: Në mazhoritar së bashku, në proporcional veçmas – (30 Mars 2005)

15:20 09/02/2023

Për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare Partia Republikane do të bashkëpunojnë me Partinë Demokratike me të dyja sistemet elektorale mazhoritar dhe proporcional. Kryetari i Partisë Republikën Fatmir Mediu shprehet se republikanët do të mbështesin demokratët në mazhoritar, ndërsa në proporcional do të konkurrojnë në 100 zonat elektorale dhe seleksionimi i deputetëve do të bëhet në bazë të numrit të votave të marra.

Fatmir Mediu: “Në aspektin mazhoritar kemi rënë dakord të përzgjedhim elementin më të mirë pavarësisht se kujt force politike i përket Partisë Demokratike, Partisë Republikane apo edhe qoftë nga shoqëria civile. Partia Republikane është në vetë proporcional në 100 zonat. Do të jetë një garë e cila do të zhvillohet brenda për brenda Partisë Republikane që e cila mendoj se krijon shanse shumë me të mira për rezultatin zgjedhor të Partisë Republikane.”

Sipas Mediut do të përzgjidhen kandidaturat më të mira e do të lihen mënjanë preferencat e lidershipit të Partisë Republikane.

Fatmir Mediu: “Në planin e bashkëpunimit dhe unë për të seleksionuar kandidaturat më të mira mazhoritare që do të thotë do të kemi mbështetje për kandidaturat e Partisë Demokratike ashtu siç do të vlerësohen për të garuar edhe kandidaturat e Partisë Republikane duke mos shfaqur si të thuash preferenca individuale të lidershipit politik të Partisë Republikane të cilat janë më mundshme për t’i bërë sfidën kandidaturave të mazhorancës.”

Në planin politik Republikanët dhe Demokratët kanë një platformë të përbashkët për qeverisjen e ardhshme në rast fitoreje të opozitës e cila kapërcen vështirësitë e jetesës për shqiptarët./tvklan.al

Gazetare: Gerta Gixhari