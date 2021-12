Koalicioni “semafor” gati për “Gjermaninë e re”: Që nga ndryshimet klimatike, kanabisi e deri tek lehtësimi i emigracionit

10:08 04/12/2021

Angela Merkel dha lamtumirën. Tashmë gjermanët do të varen në një qeveri të re në prag edhe të festave të fundvitit. Olaf Scholz ka bërë bashkë një koalicion tri palësh dhe do të drejtojë Gjermaninë. Qeveria e re do të betohet të mërkurën, ditë që do të shënojë zyrtarisht fundin e epokës së Angela Merkel dhe do të nisë një të re nën drejtimin e Social Demokratëve të Scholz.

Koalicioni është emëruar si koalicioni “semafor” pas ngjyrave të tre partive ku Social Demokratët përfaqësojnë të kuqen, “Demokratët e Lirë” të verdhën dhe në fund, partia “Të Gjelbrit”. Ata e marrin drejtimin e vendit në një periudhë të vështirë ku Europa po përballet me një valë të katërt të pandemisë dhe shtrëngime në jetën publike.

Fokus në ndryshimet klimatike

Pritet që në Gjermani të ketë ndryshime edhe në shoqëri. Qeveria e re kërkon një shtet më të drejtë, më liberal, dhe një Gjermani ku ndryshimet klimatike janë përparësi. Në planin e koalicionit të ri do të përshpejtohet heqja e qymyrit, deri në vitin 2030 burimet e rinovueshme duhet të sigurojnë 80% të energjisë elektrike të vendit dhe në të njëjtin vit kërkohet që në Gjermani të ketë 15 milionë makina elektrike.

Po ashtu ka edhe propozime të tjera siç është rritja e pagës minimale në 12 Euro ora. Koalicioni “semafori” kërkon ndryshime edhe në sistemi aktual të mirëqenies së fëmijëve ku jepet një pagesë mujore për ta. Sipas tyre, me ndryshimet e reja sistemi do t'u jepte prindërve 500 Euro në muaj për fëmijë, pavarësisht nga mundësitë e tyre.

Kanabisi dhe mosha e votimit

Votuesit janë të ndarë në disa plane të tjera të qeverisë së re si legalizimi i kanabisit dhe propozimi i koalicionit për t'i dhënë fund një ligji të vjetër që ndalon mjekët të reklamojnë shërbimet e abortit.

Po ashtu, jashtë imagjinatës është edhe një plan për të ulur moshën e votimit nga 18 në 16 vjeç. Vetëm 30% e opinionit publik e ka mbështetur këtë ide. Debate pritet që të ketë edhe për propozimet e “semaforit” për azilin politik të emigrantëve, ku do të kërkohet reformë në BE.

Qeveria e re dëshiron që të inkurajojë emigracionin, duke përmirësuar të drejtat e njerëzve që kërkojnë azil në Gjermani dhe ta bëjnë më të lehtë marrjen e nënshtetësisë.

Vendi i Gjermanisë në botë

Pritet që Gjermania të ketë një përgjigje pak më të ashpër ndaj vendeve si Rusia apo Kina. Pakti mes 3 partive dënon abuzimet me të drejtat e njeriut në Kinë.

“Si një demokraci europiane dhe pjesë e një aleance demokratike tansatlantike ne jemi në konkurrencë sistematike me një regjim autoritar si Kina”, tha Annalena Baerbock, ministrja e ardhshme e Jashtme e Gjermanisë.

Koalicioni 3-palësh është angazhuar që të rrisë shpenzimet për mbrojtjen. Sa i përket çështjeve të armëve bërthamore, shumë dyshojnë që administrata e re të mos duket ndryshe nga ajo që la pas Angela Merkel.

Emrat kyç të koalicionit “semafor”

Olaf Scholz: Shumë besojnë se Social Demokratët i fituan zgjedhjet prej figurës së tij, pasi është i ngjashëm me Angela Merkel. I qetë dhe i heshtur, ish-ministri i Financave ka krijuar një reputacion për kujdes dhe maturi.

Annalena Baerbock: Ajo ishte kandidatja e të Gjelbërve për kancelare dhe pritet që të marrë frenat e diplomacisë së jashtme. Pritet të shihet se sa pushtet do t’i jepet.

Robert Habeck: Ai ka drejtuar të Gjelbrit dhe do të drejtojë një ministri që do të kombinojë ekonominë dhe mjedisin.

Christian Lindner: Lideri i Demokratëve të Lirë do të ketë në dorë shumë pushtet. Pavarësisht se doli i treti në zgjedhje, partia e tij shënoi disa suksese të rëndësishme.

Shanset për sukses

Të tri partitë kanë pozicione të ndryshme politike dhe vizion për Gjermaninë. Fakti që arritën një marrëveshje për qeverinë konsiderohet nga shumë analistë si një lloj mrekullie.

Koalicioni i tyre për të qeverisur së bashku nuk do të jetë i lehtë gjithmonë pasi plani për një gjermani të re është goxha i shtrenjtë. Olaf Scholz është vënë nën epiqendrën e kritikave pa marrë detyrën për shkak të situatës së koronavirusit./tvklan.al