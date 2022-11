Kodet e artistëve të natës së parë, si mund të votohet

22:33 22/11/2022

Pas përfundimit të garës nga Mamagama si pjesë e kategorisë “New Artist”, Ardit Gjebrea tregoi kodet e votimit të artistëve të natës së parë.

“Numri i telefonit ku ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar është 0684800800. Vota juaj është e vlefshme vetëm në rast se dërgoni një sms jo me emrin e artistit, por shkruani vetëm kodin e tij”, shpjegoi Gjebrea.

Pra nga një numër telefoni mund të dërgohet vetëm një mesazh me kodin e artistit pa asnjë fjalë shtesë. Votimi do të fillojë menjëherë në përfundim të natës së parë dhe publiku do të ketë mundësi deri në mëngjes në orën 09:00 për të votuar.

Kodet e artistëve të natës së parë janë:

Rei Bezhani – 01

Vanesa Sono – 02

Stiv – 03

Verona Kastrati – 04

Elio Norra – 05

Angeles Arboleda – 06

Mamagama – 07

Mateus Frroku – 08

Gresa Gjocera & Bledi Kaso – 09

Eldis Arrnjeti – 10

Mishela Rapo – 11

Vesa Smolica – 12

Inis Neziri – 13

Sardi Strugaj – 14

We Are Domi – 15

Jason Walker – 16

Omar Naber – 17

Le Deva – 18

Lorenc Hasrama – 19

Klint Çollaku – 20

Marsela Çibukaj – 21

Ardit Çuni – 22

