Koha për fanellën e tretë në skuadrën e Barcelonës

22:52 02/09/2023

Frymëzon të rinjtë në skuadër, Barcelona do e veshë në transfertën e Osasunës

Barcelonën e pret një transfertë tepër delikate në javën e katërt të La Ligës spanjolle. Katalanasit do të udhëtojnë drejt Osasunës për të synuar ruajtjen e vazhdimësisë së rezultateve në këtë sezon të ri. Skuadra e Çavit niset dukshëm e favorizuar, ndërsa një risi do të jetë fanella që do të mbajnë mbi supe.

Bëhet fjalë për uniformën e tretë që Barcelona do ta përdorë për transfertën e Pamplonës. Ngjyra e saj konsiderohet si tepër frymëzuese për lojtarët, ndërsa dizajni nxjerr në pah gjithçka që Barcelona përfaqëson, historinë, stilin e lojës dhe talentet e formuara në akademinë e saj.

Kompleti është bërë nga shishe plastike 100% të ricikluara, të cilat shkrihen për të marrë një fije shumë të imët për të prodhuar një pëlhurë që mundëson performancën më të mirë të mundshme sportive me ndikimin më të vogël të mundshëm mjedisor. Edhe logo e Barçës është bërë gjithashtu nga materiale të ricikluara.

Përballë Osasunës mund të ketë minuta edhe për afrimet e reja në orët e fundit të merkatos, Joao Felix dhe Joao Cancelo. Barcelona numëron 7 pikë pas tre javësh, një ecuri pozitive duke parë se nuk e ka provuar ende shijen e humbjes.

Në krahun tjetër, Osasuna e cila dështoi për të qënë pjesë e grupeve të Conference League, vjen pas fitores në transfertën e Mestajës përballë Valencias dhe numëron 6 pikë në mesin e tabelës.

