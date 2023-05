Koka dhe Bllako, për herë të parë në gjyq

15:43 22/05/2023

Kërkojnë gjykim të shkurtuar për inceneratorin e Fierit

“Me pamje të ndryshuar, sportiv dhe me mjekër, ish-ministri Lefter Koka doli për herë të parë në Gjykatën e Posaçme si i pandehur, bashkë me Alqi Bllakon dhe Arben Dervishajn, të cilët kishin ruajtur figurën e tyre të para arrestimit, si persona nën hetim në dosjen e inceneratorit të Fierit, me kostum dhe kollare”, raporton gazetarja Bleona Metushi.

Debatet më të mëdha në këte seancë, i pati Arben Dervishaj dhe Arenc Myrtezani, të cilët kërkuan moskompetencë dhe kalimin e dosjes në gjykatën e rrethit dhe pavlefshmëri të akt-ekspertimeve të kryera për inceneratorin e Fierit.

Myrtezani, nëpërmjet avokatit, i tha gjykatës së i gjithe dokumentacioni i firmosur prej tij, është i falsifikuar dhe SPAK nuk ka bërë asnjë verifikim për këtë.

Ndërkohë Dervishaj, ndaj të cilit ndryshoi akuza gjatë seancës paraprake, kërkoi që çështja ndaj tij të gjykohet në Gjykatën e Tiranës.

Pjesa tjetër e të pandehurve, përfshi Kokën dhe Bllakon, patën kërkesën e vetme atë të gjykimit të shkurtuar.

Për të marrë në shqyrtim këto kërkesa të të pandehurve, Gjykata e Posaçme mori kohë deri në datën 29 Maj, për të dalë me një vendim.

Koka, Bllako dhe 16 të pandehur të tjerë akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre në dosjen e inceneratorit të Fierit.

