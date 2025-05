Nga Devolli, kryeministri Edi Rama e quajti “rrugaç” deputetin demokrat Bledion Nallbati . Madje gjeti disa epitete për të, në vjershat e poetit të madh Dritëro Agolli.

“Devolli ka sjellë në parlament një rrugaç të një niveli që nuk e di në cilën vjershë të Dritëro Agollit mund të gjente vend, por ma ha mendja te fjala kokëbosh dhe trangull, që Dritëroi e përdor. Ai gjen vend komplet. Si mundet demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç?! Nuk është një, janë një grup dhe ju e dini mirë se kush është rrugaçi kryesor. Dhe ju e dini mirë pse ky rrugaci dytësor bën si i fortë dhe ndihet me shpatulla të ngrohta. Nga një poet kombëtar, te një turp vendor këtu!”

Më pas, ndau me të pranishmit një fabulë popullore, me të cilën “paralelizon” situatën e krijuar sipas tij te Partia Demokratike.

“Mbledh babai djemtë dhe i thotë të madhit, t’i do kujdesesh për prodhimin e arës, të dytit ti për shitjen e prodhimit. Të voglit i thotë ti do kujdesesh për babën që kur të lajthisë të mos e lësh të dalë nga shtëpia. I thotë ai si do e marr vesh?! Kollaj fare, sapo baba të ngatërojë fjalët e konakut të burrave me atë të grave, mos e lër babën të dalë nga shtëpia. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet asnjë djalë e asnjë mike, që t’i thoshte baba bufit lerë këtë muhabet, por zogjtë e tij e marrin me tendë se as diellin se mban dot, një njeri i mbaruar e i pashpresë që mosha e ka lajthitur.”

/tvklan.al