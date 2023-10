Kolegji Europian i Bryzhit në Tiranë, Mogherini: Nisin sot aplikimet online

16:31 15/10/2023

Ish-përfaqësuesja e Lartë e BE për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, dhe njëkohësisht rektorja e Kolegjit të Bryzhit, Federica Mogherini në një konferencë për mediat ku i pranishëm ishte edhe Kryeministri Edi Rama dhe Presidentja e Komisionit Europian, Ursula Von Der Leyen, njoftoi se nga Shtatori i vitit 2024 do të nisë punën në Tiranë, Kolegji i Bryzhit.

Ndër të tjera ajo shtoi se aplikimet online do të nisin që nga dita e sotme.

“Do të jetë program rezidencial ku studentët do të jetojnë sëbashku. Do të jetë edhe nje program që do të përfitojnë nga ekselenca e të gjithë atyre akademikëve dhe atyre që e vendosin në praktikë integrimin europian, pra jo vetëm në aspektin teorik por edhe në atë praktik dhe në fund të vitit akademik do të ketë një diplomë që do të thotë se studentët do të ketë të njëjtin standart që kemi ne edhe ne Tiranë. Kjo është e rëndësishme që do të thotë se ne duhet të bëhemi gati sepse në fakt shumica e studentëve të Kolegjit të Europës bëhen zyrtarë të Bashkimit Europian.”

“Sot ne mund t’ju njoftojmë që në Shtator 2024 të nisin vitin akademik. Sot jemi gati të çelim procesin e aplikimeve online dhe do të fillojë nga puna që sot,” u shpreh Mogherini./tvklan.al