Kolegji i Europës çel të hënën dyert në Tiranë

20:40 15/10/2023

Kolegji i Europës do të çelë të hënën dyert në Tiranë, me të parin kampus jashtë BE, duke i hapur dyert njëkohësisht arsimimit të nivelit botëror për studentët shqiptarë. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e lançimit të programeve akademike, ku e konsideroi këtë moment inkurajues se si BE kaloi kaq shpejt nga fjalët tek veprat.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von Der Leyen njoftoi se për studentët do të ofrohen 15 bursa. Rektorja e Federica Mogherini tha se në këtë kolegj do të pranohen studentë nga rajoni i Ballkanit.

Ndërkohë, kanë nisur dhe aplikimet online për Kolegjin e Evropian të Universitetit të Bryzhit, në kampusin e Tiranës.

Klan News