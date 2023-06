Koleksioni i çiftit të famshëm të Hollywood shitet në ankand

11:52 25/06/2023

Paul Newman dhe Joanne Woodward bënë histori në skenë dhe kishin një ndër martesat më të qëndrueshme në Hollywood

Një koleksion i rrallë me objekte, bizhuteri dhe veshje të çiftit më të famshëm të Hollywoodit Paul Newman dhe Joanne Woodward është shitur në një ankand për 4.3 milionë Dollarë.

Prangat e aktorit nga filmi i famshëm “Cool Hand Luke”, u shitën për 44,450 Dollarë, fustani i nusërisë Joanne dhe këpucët që kishte veshur kur u martua me Neëman, tre nga unazat e Newmanit, të cilat varionin nga 24,600 Dollarë në 32,400 Dollarë dhe një orë Rolex të dhuruar nga Woodward për Newman, e cila u shit për 1.1 milion Dollarë.

Ankandi i Sotheby’s “Bota e Joanne Woodward dhe Paul Newman ” u shit i gjithi. Gati 6,600 oferta u vendosën, nga më shumë se 800 ofertues nga mbi 30 vende.

“Me tavolinën e bilardos që kemi këtu, si dhe shumë sende rreth saj janë nga zyra e Paul dhe Joanne këtu në Neë York City, ku ata realizonin shumë punë, duke lexuar skenarë, duke menduar për projekte.”

Po kush janë Paul Newman dhe Joanne Woodward?! Paul Newman dhe Joanne Woodward u takuan për herë të parë, në 1953, në një produksion në Broadway. Ata luajtën përballë njëri-tjetrit në filmin The Long, Hot Summer në 1957.

“Paul Newman nuk ishte thjesht një yll. Pra, ai ishte një adrenalinë, i pëlqente shumë të dilte në pistë. Në këtë ankand kemi gjithashtu edhe trofetë e fituara nga ai, por veçanërisht kostumet garosh të përdorura edhe në filma.”

Çifti konsiderohej në atë periudhë si një ndër më të veçantët në botën e aktrimit. Dashuria e tyre u kurorëzua me një martesë në 1958, duke u bërë një nga nga martesat e rralla të qëndrueshme të Hollivudit.

Gjatë intervistave të atehershme, Paul shprehej se një ndër arsyet pse mes tyre nuk kishte asnjë krisje ishte se Joanne ishte gjëja më e bukur që i kishte ndodhur dhe kurrë nuk do t’ia thyente zemrën asaj.

“Nëse mendoni se kush Joanne dhe Paul, ata mishëruan këtë çift të vërtetë hollivudian amerikan pa qenë shumë hollivudian. Ata ishin vërtet njerëz autentikë dhe të vërtetë. Ata ishin kaq të sjellshëm dhe me të vërtetë mikpritës, dhe mendoj se kjo reflektoi tek shumë njerëz. Ata me të vërtetë ishin të fundit të një epoke të madhe të Hollivudit. Ju e shihni këtu edhe në ankand, tek sendet që ata kishin, si zhvilluan karrierën e tyre dhe gjithçka tjetër. Dhe kështu mendoj se kjo është pjesa që njerëzit e dëgjojnë me të vërtetë kur mendojnë për të dy, çfarë donin të thoshin, përveç faktit që ata ishin të martuar për kaq shumë vite, ata kishin një histori ikonë dashurie që i mbijetoi gjithçkaje. Nëse mendoni për Hollywood-in sot, nuk ka asgjë të krahasueshme me ata të dy.”

Koleksioni përfshin më shumë se 300 artikuj që aktorët i blenë gjatë martesës së tyre 50-vjeçare.

“Kishte tre Rolex Daytona që kishte që kishin një mbishkrim të ngjashëm. Ky është i treti. Në fakt, askush nuk e dinte vërtet që kjo ekzistonte sepse ishte fshehur në një sirtar dhe fëmijët e gjetën, sepse ai nuk ishte vërtet një koleksionist orësh. Ai i përdori këto sepse i duheshin për të garuar dhe pati një karrierë 40-vjeçare si shofer profesionist i makinave. Ajo që na pëlqen të themi është se ishte mënyra e saj për t’i kujtuar atij kur ai po garonte me shpejtësi maksimale se duhej të kthehej në shtëpi i sigurt tek ajo dhe fëmijët dhe nipërit e mbesat e tij.”

Pas martesës, Paul dhe Joanne u zhvendosën së bashku me familjen e tyre jashtë Hollivudit, në Connecticut. Woodward fitoi Oskarin një vit para martesës për “The Three Faces of Eve”.

Në dasmën e saj, ajo kishte qepur vetë fustanin e saj posaçërisht për ceremoninë. Ajo u nominua shtatë herë dhe humbi ku më në fund arriti të merrte pas më shumë se 30 vjetësh çmimin Oskar për “The Color of Money” të vitit 1986.

“Cool Hand Luke” është një nga rolet ikonë të Paul Neëman. Newman dikur ishte thjesht një tjetër yll i bukur i filmit. Në atë kohë, ai u nominua për Oscar për aktorin më të mirë të cilin e fitoi. Ky çmim ishte oguri më i mirë për karrierën e Newmanit si një nga aktorët kryesorë të asaj epoke. Tre herë u bë laureat i Globit të Artë.

Kishte pasion për shpejtësinë dhe makina të shpejta duke kulminuar me vendin e dytë në vitin 1979 në ralin e famshëm të “24 orë” në Leman.

Në Maj të vitit 2008, Paul Newman njoftoi se për arsye shëndetësore tërhiqet nga aktivitetet dhe se nuk do të drejtonte versionin teatral të romanit të John Steinbeck. Ai u largua nga jeta në fermën e tij, pranë Westport, Connecticut. Gjithashtu filantropia luajti një rol të madh në jetën e çiftit. Kompania e tyre ushqimore ka mbledhur miliona dollarë për të ndihmuar në mbarë botën. Sot, brezat e rinj e njohin çiftin e famshëm vetëm nga etiketat e kokoshkave dhe salcës së domates Newman’s Own.

Dyshja mbetën të martuar deri në vitin 2008 derisa Neëman vdiq nga kanceri në mushkëri në moshën 83-vjeçare. Joanne Woodward tani është 92 vjeç dhe është diganostikuar me Alzheimer, por ende banon në fermën pranë Westport, Connecticut. Vajza e çiftit Clea thotë se Newman dhe Woodward luftuan shumë për të qëndruar së bashku.

