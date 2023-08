Koleksioni modern vjeshtë-dimër 2023-2024 me një prekje “fantazie”

09:56 26/08/2023

I keni parë veshjet e koleksionit vjeshtë-dimër 2023-2024? Nëse jo, ne do ju japim pak më shumë detaje.

Ky koleksion nga i cili ne kemi përzgjedhur veshjet më interesante, është një përzierje e emrave kryesorë të industrisë së modës si “Chanel”, “Dior” apo “Schiaparelli”.

Thuajse çdo veshje është e punuar me dorë dhe stilistët kanë si qëllim që këto veshje të jenë pjesë e një garderobe moderne sa i përket ngjyrave, por edhe me një prekje “fantazie” me elementë të kristaleve apo teminave.

Armani Prive

Balenciaga

Chanel

Christian Dior

Iris Van Herpen

Jean Paul Gaultier

Schiaparelli

S.T.Valentin

