Koleksioni "sensual" i Dolce&Gabbana

22:00 28/02/2023

I dominuar nga vetëm 2 ngjyra, i shtohet pak eros me fustane të kuq

Bardhezi mbi një pasarelë elegante, edhe ajo me pak ndriçim. Në këtë mënyrë zgjodhi ta prezantojë koleksionin e ri brendi italian i modës, Dolce&Gabbana, që sipas kritikës, shkëlqeu në Javën e Modës në Milano.

Fustane elegante, dominuar nga dantella, taka të larta, shkëlqim e temina dhe pallto plot glamur, sugjeron marka prestigjioze për vjeshtën dhe dimrin e ardhshëm.

Dyshja Domenico Dolce and Stefano Gabbana mendojnë të rikthejnë modën e gjysmë shekulli më parë, kur femrën e sjellin me kostume mashkullorë, por me forma elegante, ku nuk mungon kollarja apo dorashkat e zeza.

Koleksionit të dominuar nga vetëm 2 ngjyra, e bardha dhe e zeza, i shtohet pak eros falë fustaneve të kuq flakë, të shkurtër e të ngushtë, si për të nxjerrë në pah format e femrës elegante. Ndaj dhe shtëpia italiane e modës e quan këtë koleksion thjesht “Sensual”.

