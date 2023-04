Kombëtarja e minifutbollit në Botëror

15:53 04/04/2023

Sejko: Pretendojmë të jemi në 10 më të mirët

Kombëtarja e minifutbollit bëri një paraqitje shumë të mirë në Europianin e zhvilluar në Moldavi ku siguroi edhe një vend në Kupën e Botës që do të mbahet këtë vit në Gjermani.

Kuqezinjtë e futbollit me 6 lojtarë në këtë aktivitet arritën 3 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Trajneri Irtan Sejko shpreson që të shkojnë në dhjetëshen më të mirë në Botërorin që do të zhvillohet nga 2 deri më 11 qershor në Esen.

“Në Botëror shkojmë me eksperiencë të shtuar, me atë që kemi parë dhe luajtur. Ne pretendojmë të kalojmë pa modesti te dhjetëshja e Botërorit. Do të jetë ky boshti dhe me elementë të shtuar”, tha Sejko.

Organizimi i futbollit amator ka nisur para 4 vitesh por pjesëmarrja në aktivitete ndërkombëtare ka rritur përvojën thotë për TV Klan përfaqësuesi i FSHF-së, Jurgen Demneri.

“Kur morëm pjesë në Europian ishim si “Hirushja”. Pas ndeshjes me Rumaninë u kuptua që Shqipëria ishte pretendente”, tha ai.

Shorti i Kupës së Botës 2023 do të hidhet këtë muaj ku do të marrin pjesë rreth 40 ekipe.

Tv Klan