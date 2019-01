Kombëtarja e volejbollit humb shansin

Kombëtarja e volejbollit të meshkujve kishte shansin historik pak ditë më parë për të qenë në garë për një vend në finalet e Europianit të 2019.

Por kuqezinjtë e drejtuar nga Jani Melka nuk arritën të përsërisnin edhe në Austri suksesin e ndeshjes së parë në Tiranë duke dalë përfundimisht nga objektivi për t’u kualifikuar.

“Po të kishim marrë rezultat pozitiv me Austrinë do të ishim ende në garë për kualifikimin në finalet e Europianit. Po punojmë dhe me anën psikologjike që të kalojmë humbjen me Austrinë”.

Shqipëria i ka fituar të gjitha ndeshjet e mëparshme në Tiranë për këto kualifikuese. Për trajnerin e kuqezinjve të volejbollit, grupi aktual mund të jap më shumë.

“Nuk vijnë gjithmonë rezultate pozitive me ekipe të forta që kemi luajtur ne, por mendoj se ky grup lojtarësh ka mundësinë dhe për më shumë”.

Faza eliminatore mbyllet me Portugalinë kryesuese të mërkurën në shtëpi.

