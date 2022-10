Kombëtarja mbyll përgatitjet në Durrës

16:01 24/10/2022

Kuqezinjtë do të luajnë të mërkurën me Arabinë Saudite

Kombëtarja zhvilloi një seancë të fundit stërvitore në Durrës para nisjen për në Abu Dabi ku të mërkurën do të luajnë miqësoren me Arabinë Saudite.

Trajneri Edoardo Reja pati në dispozicion 18 lojtarë. Ardit Toli, Mario Mitaj, Bekim Balaj, Elhan Kastrati dhe Gentian Selmani, do të bashkohen me grupin në Emiratet e Bashkuara Arabe, pasi kishin ndeshje me ekipet e tyre të dielën.

Reja mbajti një seancë ku u përqendrua në aspektin taktik, ndërsa do të ketë edhe një seancë tjetër të martën në stadiumin ku do të zhvillohet miqësorja me përfaqësuesen arabe.

Kjo do të jetë hera e parë që Shqipëria përballet me këtë ekip, ku pjesa dërrmuese e futbollistëve janë nga Kategoria Superiore. Pak dytë më parë Arabia Saudite fitoi me rezultatin 1 – 0 miqësoren me Maqedoninë e Veriut.

