Kombëtarja në 2022

21:41 04/01/2023

Kuqezinjtë luajtën në 11 ndeshje gjatë vitit ku morën vetëm një fitore në miqësore ndërsa u mundën 5 herë

Bilanci i Shqipërisë për vitin 2022 ka qenë larg pritshmërive jo vetëm për numrin e fitoreve të arritura, por edhe për rendimentin e ekipit.

Kombëtarja e Edi Rejas në 11 ndeshje të luajtura në total ka mundur që të fitojë vetëm miqësoren përballë Armenisë, ndërkohë që ka barazuar pesë takime dhe ka humbur po aq të tjera.

Numri i golave të shënuar është 10, pra kuqezinjtë në këtë vit kanë realizuar më pak se një gol për ndeshje. Rendiment negativ ka pasur edhe prapavija, pasi në 11 ndeshje portierëve të aktivizuar nga italiani u është dashur që të nxjerrin topin nga rrjeta plot 13 herë.

Krahasuar me Shqipërinë e vitit 2021, formacioni i aktivizuar në 2022 ka shënuar rezultate engative.

Kuqezinjtë e mbyllën me 6 fitore, 1 barazim dhe 5 humbje një vit më parë, ndërsa shënuan 13 gola dhe pësuan 15 të tillë. Këto rezultate pasuan me pakënaqësi të tifozëve, të cilët prisnin të tjera suksese, nisur nga emrat e aktivizuar në përfaqësuese.

SHQIPËRIA NË 2022

11 ndeshje

1 Fitore

5 Barazime

5 Humbje

G SH / G P

10 / 13

Shqipëria 2021

12 Ndeshje

6 Fitore

1 Barazim

5 Humbje

G SH / G P

13 / 15

Liga e Kombeve

Më 6 Qershor, kuqezinjtë luajtën sfidën e parë në Ligën e Kombeve, ndërsa ishin pjesë e Grupit B2.

Në Reikjavik, skuadra e Rejës barazoi ndaj Islandës 1-1. Kuqezinjtë kaluan në avantazh me Seferin në minutën e 30, kurse islandezët barazuan me Thorsteinsson, 4 minuta nga nisja e pjesës së dytë.

Por katër ditë më pas, përfaqësuesja shqiptare pësoi një humbjet të hidhur në “Air Albania” nga Izraeli, që e mposhti 1-2. Broja solli shpresë nga pika e bardhë e 11 metërshit në shtesën e pjesës së parë.

Por në 45 minutat e dyta, miqtë përmbysën kuqezinjtë falë dygolëshit të Solomon.

Në 24 Shtator, i njëjti rezultat ndaj izraelitëve u përsërit në Tel Aviv. Vendasit kaluan në avantazh me Veisman në nisje të pjesës së dytë, 2 minuta nga fundi i kohës së rregullt barazoi Uzuni me një supergol, por në shtesë, Baribo ua hoqi buzëqeshjen kuqezinjve ashtu edhe shpresat për vendin e parë në grup.

Edhe sfida e fundit e Ligës së Kombeve në Tiranë kundër Islandës tre ditë më pas, la një shije të hidhur te tifozët shqiptarë. Vikingët ngelën me 10 lojtarë pas 10 minutash lojë pas daljes me të kuq të Gunarson.

Në të 35’, Lenjani kaloi në avantazh Shqipërinë.

Por miqtë besuan deri në fund, duke mos u lejuar hapësira kuqezinvje për të shënuar dhe fund të shtesës gjetën golin e barazimit falë Andersonit. Shqipëria e mbylli paraqitjen në vend të tretë me vetëm 2 pikë të grumbulluara, 4 gola të shënuar dhe 6 të pësuar, pa rënë një nivel më poshtë për shkak të përjashtimit të Rusisë nga UEFA.

Izraeli kryesoi grupin, ndërsa Islanda doli e dyta.

NDESHJET LIGA E KOMBEVE

ISLANDE 1-1 SHQIPËRI

SHQIPËRI 1-2 IZRAEL

IZRAEL 1-2 SHQIPËRI

SHQIPËRI 1-1 ISLANDË

RENDITJA

IZRAEL 8

ISLANDË 4

SHQIPËRI 2

MIQËSORET

Pëgjatë këtij viti, skuadra e drejtuar nga Edi Reja luajti në 7 takime miqësore. Më 26 Mars, kuqezinjtë luajtën në transfertë ndaj Spanjës, ku u mundën 2-1.

Tre ditë më pas, barazuan me Gjeorgjinë pa gola në shtëpi. Më 13 Qershor, kuqezinjtë luajtën në Tiranë ndaj Estonisë, ku sërish barazuan pa gola.

Në 26 Tetor, përfaqësuesja shqiptare barazoi 1-1 me Arabinë Saudite. Në takimin e radhës ndaj Katarit, u mundën minimalisht sërish në sfidën e luajtur jashtë.

Më 16 Nëntor u luajt në “Air Albania” një nga miqësoret më të shumëpritura nga tifozët kuqezinj, ajo ndaj Italisë. Të kaltrit e Roberto Mançinit fituan 1-3, në një ndeshje të luftuar, ku skuadra e Rejas tregoi karakter.

Tre ditë më pas, erdhi triumfi i vetëm i Shqipërisë për vitin 2022 ndaj Armenisë. Në “Air Albania” kuqezinjtë fituan me rezultatin 2-0 me gola të Xhuliano Skukës dhe Kristjan Asllanit. Në total, nga shtatë takime, kuqezinjtë shënuan pesë gola dhe pësuan shtatë. Por paraqitjet e përfaqësueses përcaktuan edhe fatin e trajnerit Edi Reja, të cilit i përfundon kontrata me Federatën Shqiptare të Futbollit në fund të muajti Nëntor.

Institucioni i futbollit shqiptar vendosi mos të rinovonte me të.

MIQËSORET 2022

SPANJË 2:1 SHQIPËRI

SHQIPËRI 0:0 GJEORGJI

SHQIPËRI 0:0 ESTONI

ARABI SAUDITE 1:1 SHQIPËRI

KATAR 1:0 SHQIPËRI

SHQIPËRI 1:3 ITALI

SHQIPËRI 2:0 ARMENI

RENDITJA FIFA

Në renditjen e institucionit numër 1 të futbollit botëror më 10 Shkurt, kuqezinjtë pozicionoheshin në vend të 65 me 1374 pikë. Ndërkohë, në renditjen e fundit të vitit 2022 në Dhjetor Shqipëria renditet e 66 nga FIFA me 1353 pikë.

Kuqezinjtë për shkak të performancës së tyre jo të mirë krahasuar me vitet e tjera në fushë, kanë zbritur me një pozicion.

PROFILI I KUQEZINJVE

Vlera totale e përfaqësueses kuqezi të përbërë nga 27 futbollistë është 92.75 milionë euro. Lojtari më i shtrenjtë referuar të dhënave të tranfermarkt është Armando Broja, i cili vlerësohet nga Chelsea 30 mln euro. Ndërsa futbollisti më i lirë është Kristal Abazaj, që klubi turk i Istanbulspor e vlerëson kartonin e tij 225 mijë euro.

22 nga 27 të përzgjedhurit e Rejas aktivizohen në kampionatet jashtë Shqipërisë, e të tjerët në kampionatin vendas. Numri më të madh i legjionarëve është në Itali, shtatë të tillë, pastaj 4 në Turqi, 3 në Spanjë, 2 në Portugali, ndërsa nga 1 luajnë në Angli, Francë, Zvicër, Danimrkë, Greqi, Poloni e Skoci.

Mosha mesatare e përfaqësueses shqiptare të futbollit është 25.2 vjeç.

Lojtari më i ri është mesfushori i Interit Kristjan Asllani, ndërsa më i vjetri kapiteni Etrit Bersiha, 33 vjeç, që luan te Torino. Viti 2022 u mbyll në mënyrën më të keqe për sulmuesin Broja dhe mesfushorin e Espanjolit, Keidi Bare, pasi të dy pësuan dëmtime të rënda e do të qëndrojnë jashtë fushe për disa muaj.

Përfaqësuesja kuqezi ka mësuar edhe kundërshtaret për kualifikueset e Euro 2024, që u hodh në Frankfurt më 9 Tetor. Kuqezinjtë janë në Grupin E, bashkë me Republikën Çeke, Ishujt Faroe, Moldavinë dhe Poloninë.

