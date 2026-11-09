Kombëtarja shqiptare ka nisur këtë të hënë, 9 nëntor, përgatitjet për sfidat ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë në Ligën e Kombeve.
Në raportimin e tij në Klan News, gazetari Gentjan Alinani, zbuloi detaje nga stërvitja e parë e kuqezinjve në fushën e “Shtëpisë së Futbollit”.
Ernest Muçi dhe Stavro Pilo u panë të stërviteshin të diferencuar nga pjesa tjetër e ekipit. Po ashtu, në grumbullimin e parë mungonin dy lojtarë.
Bëhet fjalë për Myrto Uzunin dhe Qazim Laçin, të cilët pritet të bashkohen me grupin në orët e ardhshme.
Vlen të përmendet, se në ditën e parë të stërvitjes, dyert ishin të hapura edhe për tifozët, për të ndjekur nga afër Kombëtaren.
Në Ligën e Kombeve, Shqipëria është pjesë e grupit C1, ku mban vendin e parë me nëntë pikë, e ndjekur nga Bjellorusia dhe Finlanda me nga 7 pikë.
Kuqezinjtë do të përballen me Finlandën më 12 nëntor dhe më pas me Bjellorusinë më 15 nëntor.
/tvklan.al