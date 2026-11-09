Kombëtarja shqiptare ka nisur zyrtarisht përgatitjet për ndeshjet e fundit të Ligës së Kombeve, kundër Finlandës dhe Bjellorusisë.
Etrit Berisha dhe Juljan Shehu janë optimistë se kuqezinjtë do të mbajnë vendin e parë në grup.
Portieri u rikthye të flasë për kartonin e kuq në Finlandë dhe dëshirën për hakmarrje në duelin e radhës.
Për Juljan Shehun, qasja sulmuese me trajnerin Maran i ka dhënë frytet në fushën e lojës, teksa thekson se skuadra do të dijë ta përballojë presionin për vendin e parë.
Kuqezinjtë për momentin ndodhen në vendin e parë në grupin C1 me 9 pikë, të ndjekur nga Bjellorusia dhe Finlanda me 7 pikë.
Kombëtarja shqiptare do të luajë më 12 nëntor në stadiumin “Arena Kombëtare” sfidën e parë kundër nordikëve dhe 3 ditë më vonë në transfertë me Bjellorusinë, e cila do të zhvillohet në Hungari. Ndeshjet do të transmetohen në TV Klan.
/tvklan.al