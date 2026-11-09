Kombëtarja Shqiptare ka nisur përgatitjet në kuadër të dy takimeve në Ligën e Kombeve, atë kundër Finlandës dhe Bjellorusisë.
Kuqezinjtë zbritën në Shtëpinë e Futbollit për të zhvilluar seancën e parë stërvitore, e cila ishte e hapur për tifozët deri në fund. Myrto Uzuni dhe Qazim Laçi ishin mungesat e vetme. Dy futbollistët janë vonuar, për shkak të udhëtimit dhe orareve të fluturimit.
Ata do t’i bashkohen skuadrës në vijim dhe në seancën e dytë do të jenë nën urdhrat e trajnerit Maran. Ndërkohë, Ernest Muçi dhe Stavro Pilo punuan të veçuar, për shkak të ngarkesës që kanë marrë në fundjavë me klubet e tyre. Ata zhvilluan vrapim të lehtë rreth fushës dhe më pas vijuan në palestër.
Gjithashtu edhe Etrit Berisha, Arbër Hoxha dhe Kristian Shpendi u stërvitën në palestër. Pjesa tjetër e grupit vijoji me programin e diktuar nga trajneri Rolando Maran dhe stafi teknik.
Në një konferencë për mediat, Etrit Berisha dhe Juljan Shehu thanë se janë optimistë se kuqezinjtë do të mbajnë vendin e parë në grup.
Portieri u rikthye të flasë për kartonin e kuq në Finlandë dhe dëshirën për hakmarrje në duelin e radhës. Për Juljan Shehun, qasja sulmuese me trajnerin Maran i ka dhënë frytet në fushën e lojës, teksa thekson se skuadra do të dijë ta përballojë presionin për vendin e parë.
Kuqezinjtë për momentin ndodhen në vendin e parë në grupin C1 me 9 pikë, të ndjekur nga Bjellorusia dhe Finlanda me 7 pikë. Kombëtarja Shqiptare do të luajë më 12 nëntor në stadiumin “Arena Kombëtare” sfidën e parë kundër nordikëve dhe 3 ditë më vonë në transfertë me Bjellorusinë, e cila do të zhvillohet në Hungari. Ndeshjet do të transmetohen në TV Klan.
/tvklan.al