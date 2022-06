Kombëtarja Shpresa humb 3-0

Shpërndaje







17:57 08/06/2022

Anglia shumë e fortë për kuqezinjtë U21

Kombëtarja Shpresa e humbi edhe ndeshjen kualifikuese në fushën e Anglisë. Skuadra e Alban Bushit pësoi disfatë 3 – 0 ashtu si në shtëpi.

Anglezët që me këtë sukses siguruan kualifikimin në finalet e Europianit 2023 kishin në lojë edhe futbollistë si Emil Smith Rowe, i cili është aktivizuar edhe me përfaqësuesen e parë. Shqipëria rezistoi deri në fundin e pjesës së parë, ku një gabim në mbrojtje solli golin e parë të Anglisë. Balogun shndërroi në gol pasimin e shokut të skuadrës të Arsenal, Smith Rowe.

Balogun më pas realizoi me kokë në të 66’. Fitorja u vulos nga Archer 11 minuta më vonë duke i shkaktuar kuqezinjve të Bushit humbjen e pestë radhazi. Shqipëria U21 mbeti me 10 vetë, pasi Dobra mori të verdhin e dytë si pasojë e një ndërhyrje të parregullt.

Kombëtarja Shpresa edhe pse pati raste nuk mundi të shënonte. Ndeshja e fundit do të jetë derbi me Kosovën të hënën në Elbasan. Shqipëria U21 renditet e parafundit me 9 pikë.

Tv Klan