Kombëtarja shqiptare ‘kërcen’ Samba

Shpërndaje







23:42 09/01/2023

Prezantohet Sylvinho: Më bindi projekti, objektiv kualifikimi në Euro 2024

Sylvio Mendes Campos Junior është prezantuar para mediave si trajneri i ri i kuqezinjve, duke nisur kështu një epokë të re në pankinën kuqezi. Në krah të presidentit të FSHF-së, Armand Duka dhe ish-trajnerit, Edi Reja, 48-vjeçari hodhi firmën mbi kontratën 18 mujore, e më pas shpalosi të gjitha objektivat që synon në drejtimin e kombëtares shqiptare të futbollit.



Sylvinho: Jam i lumtur që ndodhem këtu. Synimi im është ta çojmë këtë ekip sa më lart dhe të marrim rezultatet më të mira. Më bindi projekti. Nuk i dihet nëse zgjedhja është e mirë apo e gabuar. Nuk mund të dihet asnjëherë. Nëse një trajner ecën përpara me një projekt. Mendoj se duhet të punojmë me talentin dhe përgjegjshmëri të lartë. Më dha përshtypje shumë të mira ambienti dhe puna në Kombëtare.



Ish-trajneri i Lionit dhe Korinthias pranon se futbolli evoluon, teksa shtoi se do punojnë fort për kualifikimin në Europian.



Sylvinho: Unë mendoj që futbolli ndryshon. Në futbollin e niveleve të larta gjithçka ndryshon. Jemi këtu për të dhënë maksimumin. Para pak kohe mbaroi një Botëror që la shumë mesazhe të rëndësishme sa i përket metodave të lojës. Gjithashtu na la dhe mesazhin që futbolli është sakrificë, djersë dhe mund. Nuk do të jetë e lehtë për të shkuar në Europian, por ne duam të kualifikohemi. Do të punojmë fort për këtë objektiv.



Presidenti, Duka është shfaqur i kënaqur që pjesë e stafit do jenë emra të rëndësishëm që në të shkuarën kanë luajtur me Lionel Messin.Ndeshja debutuese për teknikun Brazilian do të jetë në një miqësore të muajit mars, që mbetet ende për tu përcaktuar.

Klan News