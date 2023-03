Kombëtarja “vonon” dënimet e disiplinës

Shpërndaje







22:48 30/03/2023

Pezullohen Demrozi dhe Sinani, gjobitet dhe kyçet stadium i Flamurtarit

Periudha e pushimeve për shkak të duelit të Kombëtares në Varshavë ka përfunduar për Komisionin e Disiplinës pranë FSHF-së. Në mbledhjen e fundit, Disiplina vendosi të pezullojë me katër ndeshje presidentin e Egnatias, Agim Demrozin.

Numri 1 i klubit rrogozhinas ka qënë tepër kritik ndaj vendimeve të gjyqtarëve në barazimin 1-1 përballë Teutës, duke marrë kështu përjashtim nga 4 duelet e radhës të skuadrës së Egnatias. Me 6 ndeshje pezullim është dënuar edhe drejtori i klubit, Klejdi Zenelaj, teksa për hedhjen e sendeve të forta në fushë nga ana e tifozëve, Egnatia u gjobit me 200 mijë lekë.

Në fokusin e Komisionit të Disiplinës ishte edhe dueli i kategorisë së parë mes Flamurtarit dhe Dinamos, që solli një atmosferë aspak të bukur për fushën e blertë. Zyrtarët kryeqytetas, Indrit Skrela dhe Ermal Barushi janë pezulluar me nga dy ndeshje, ndërsa dorë më e rëndë ka qënë për Flamurtarin.

Në radhët e vlonjatëve u dënua me dy ndeshje sulmuesi Andi Ribaj, zyrtari Alfred Ferko, ndërsa administratori Sinan Idrizi me 4 ndeshje pezullim. Dorë e rëndë edhe për trajnerin e shkarkuar, Marcello Troisi, që në rast se merr drejtimin e një skuadre shqiptare do drejtojë nga tribuna dy ndeshje e para. Për klubin, 200 mijë lekë gjobë dhe zhvillimin pa tifozë të 6 sfidave të mbetura deri në fund të sezonit.

Klan News