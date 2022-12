Komision për ekspertimin mendor të Gert Shehut

16:50 07/12/2022

Gazetarja e Tv Klan, Erikleda Dorezi, ka raportuar se pritet që të depozitohet një kërkesë zyrtare për të ngritur një komision për ekspertimin mendor të Gert Shehut, 31-vjeçarin që goditi me grusht të martën kreun e PD, Sali Berisha. Gazetarja tregoi të gjithë procedurën që pritet të ndiqet, që nga kërkesa pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe deri në rastet kur përcaktohet gjendja e tij.

Pyetje: A ka mbërritur në Institutin e Mjekësisë Ligjore kërkesa për ekspertim?

Erikleda Dorezi: Atëherë unë po tregoj të gjithë procedurën se si ndiqet në rastin konkret e 31-vjeçarit Gert Shehu. Në momentin kur depozitohet kërkesa nga prokuroria e Tiranës pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore për ekspertizën e shëndetit mendor të 31-vjeçarit Gerti Shehu, atëherë përcaktohet data dhe dita kur do mblidhet komisioni i përbërë nga 2 apo 3 anëtarë me psikiatër të vetë Institutit të Mjekësisë Ligjore apo edhe me psikiatër të jashtëm ku përcaktohet diagnoza e 31-vjeçarit në rastin konkret dhe rrezikshmëria e tij. Në rastin kur përcaktohet se 31-vjeçari përbën rrezikshmëri për persona të tjerë pranë tij, atëherë kërkohet rehabilitimi i 31-vjeçarit ose dhe trajtimi i tij me medikamente. Por në momentin kur kemi një rrezikshmëri të lartë të pacientit i cili është paraqitur në komisionin e IML për ekspertizën e shëndetit mendor, atëherë rekomandohet rehabilitimi i tij pranë qendrave të shëndetit mendor që janë në Vlorë apo në Elbasan, apo pranë Psikiatrisë të QSUT. Pritet në fakt që të depozitohet edhe kërkesa zyrtare, pasi duhet thënë që është një procedurë ligjore zyrtare pranë IML e për t’u përcaktuar më pas dita dhe data se kur do të paraqitet i riu pranë IML për ekspertizën e shëndetit mendor./tvklan.al