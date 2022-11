Komisionerja e BE për Çështjet e Brendshme: 3-fishohet numri i emigrantëve të parregullt në Ballkan

18:23 03/11/2022

Komisionerja e Bashkimit Europian për Çështjet e Brendshme, Ylva Johansson, thotë se në Ballkanin Perëndimor është rritur numri i emigrantëve të parregullt, të cilët synojnë të hyjnë më pas në vendet e BE-së.

Gjatë fjalës së saj në Tiranë ku u mbajt ministeriali mes BE dhe Ballkanit Perëndimor për punët e brendshme dhe drejtësinë, Johansson theksoi se është rritur me trefish në krahasim me 1 vit më parë numri i emigrantëve të parregullt në vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Sigurisht që kemi shumë refugjatë ukrainas, jo vetëm këtu por edhe në Bashkimin Europian. Tema e sotme kishte të bënte me migrimin e parregullt. Ajo që shikojmë në korridoret e Ballkanit Perëndimor sivjet është 3-fish numri i atyre që kemi parë vitin e shkuar, 10-fish më e lartë se 2019 përpara Covid-19, më shumë se 100 mijë përpjekje ose hyrje të parregullta në BE. Ne duhet të përmirësojmë punën tonë në 4 shtylla kryesore”, theksoi eurokomisionerja për Çeshtjet e Brendshme.

Sipas Johansson, kjo çështje duhet të zgjidhet përmes 4 shtyllave.

“E para, për të punuar dhe më fort me FRONTEX. Shqipëria ka qenë vendi i parë në rajon që ka nënshkruar me FRONTEX. Javën e shkuar nënshkruam këtë marrëveshje me Maqedoninë e Veriut. Do rinovojmë marrëveshje për të patur personel të FRONTEX edhe në kufijtë ndërmjet vendeve në Ballkan.

Së dyti është linjëzimi i plotë me politikën e vizave të BE. Përse? Sepse në muajt e fundit ne kemi parë që qytetarët që kishin mundësinë pa viza në vendet e Ballkanit Perëndimor, po vijnë në shifra të mëdha në formë të parregullt në Bashkimin Europian. Po aplikojnë për azil dhe në fakt po tejkalojnë kapacitetet tona të azilit.Në muajt e fundit kemi parë shumë shtetas indinianë, po ashtu kubanezë, nga Burundi po ashtu. Është e rëndësishme që të keni të njëjtën politikë vizash si ne, sepse kjo politikë vizash që keni ju po shpërdorohet, po keqpërdoret nga këta migrantë.

Shtylla e tretë është një bashkëpunim më i ngushtë për kthimin dhe ripranimin.

E karta, kemi prezantuar një partneritet për luftën kundër kontrabandimit të qenieve njerëzore me 30 milionë Euro”, theksoi eurokomisionerja Johansson. /tvklan.al