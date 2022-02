Komisioni Evropian nis zbatimin e planit të ri të investimeve për Ballkanin Perëndimor

23:24 26/02/2022

Plani ekonomik i investimeve evropiane per rajonin tonë ka nisur me mbështetjen e 21 projekteve në fushën e transportit, teknologjisë dixhitale, klimës dhe energjisë në Ballkanin Perëndimor ne vleren 3.2 miliard euro nga totali prej 30 miliar eurosh gjithsej.

Ndër projektet kryesore që do të financohen janë linja e re hekurudhore 2 që lidh Tiranën me Podgoricën, deri në portin e Durrësit. Financime nga BE do te jepen edhe per rehabilitimin e Hidrocentralit të Fierzës si dhe ndërtimi i Hidrocentralit të Skavicës.

Do të financohet Autostrada Blu përgjatë bregdetit nga Kroacia deri në Greqi permes Shqiperisë.

Autostrada e Paqes që lidh Prishtinën me Nishin në Serbi, linjat hekurudhore mes Serbisë, Kosoves, Kroacisë, Malit te Zi me Maqedoninë e Veriut.

Në vitet në vijim, në kuadër të këtij plani Ekonomik të Investimeve, BE do të levroje deri në 30 miliardë euro investime, si një kombinim i granteve, kredive preferenciale dhe garancive financiare. Sipas komisionerit Oliver Varhelyi ky plan do të ndihmojë në zvogëlimin e pabarazisë së zhvillimit ekonomik mes shteteve te BE-së dhe atyre te rajonit duke mbështur rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë se koronavirusit.

Ai tha se këto investime do të përshpejtojnë integrimin e Ballkanit Perëndimor, në përputhje me perspektivën e tij të qartë evropiane.

Paketa e parë financiare përfshin kontribute nga vendet anëtare të BE-së dhe Norvegjia, si dhe kredi të favorshme nga institucionet financiare ndërkombëtare.

