Komisioni i Ekonomisë miraton mbylljen e basteve

Komisioni Kuvendor i Ekonomisë miratoi sot ndryshimet në Ligjin për Lojërat e Fatit që vendosin ndërprerjen e aktivitetit të të gjitha llojeve të basteve sportive prej 1 Janarit të vitit 2019.

Ndryshimet u miratuan vetëm me votat e deputetëve të mazhorancës, pasi opozita nuk mori pjesë. Disa nga deputetët konfirmuan presionet që u ishin bërë për të mos e miratuar këtë ligj.

Në komision u vendos që zhvendosja e kazinove elektronike të behet vetëm në resorte me 5 yje në zonat turistike gjithmonë me negocim me shtetin. U përcaktua gjithashtu se nuk do të lejohet as vendosja e basteve online.

Në një reagim në Twitter, Kryeministri Edi Rama falënderoi deputetët për mbështetjen ndaj projektligjit për ndalimin e bixhozit. Kreu i qeverisë tha se gjithçka po bëhej për nënat dhe gratë në radhë të parë, por edhe si një mesazh i qartë për krimin e organizuar.

“Faleminderit deputetëve të Komisionit të Ekonomisë e Financave, për mbështetjen me votën sot të projekt-ligjit për ndalimin e bixhozit! Tani në Komisionin e Ligjeve dhe të enjten të gjithë në Kuvend. Për nënat e gratë në radhë të parë. Dhe për një mesazh të qartë krimit të organizuar”, shkroi Rama.

