Komisioni i Reformës Zgjedhore, Alibeaj takim me ambasadoren e OSBE/ODIHR-it Pasztory: Puna rifillon të Premten!

17:42 16/01/2024

Një nga drejtuesit e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Enkeled Alibeaj nga krahu i opozitës ka zhvilluar sot takim me Ambasadoren e OSBE/ODIHR-it në vend Clarisse Pasztory. Kjo e fundit përmes një postimi në “X”, shkruan se puna e Komisionit do rifillojë të Premten më datë 19 Janar.

“Takova sot b/kryetarët e komisionit të ref. zgjedhore Damian Gjiknuri dhe Enkelejd Alibeaj. Mirëpres rifillimin e punës të premten & përshpejtimin e saj javët e ardhshme, me ndihmë e ekspertizë nga OSBE-ODIHR. Vijojmë takimet gj/përfshirëse për këtë reformë të rëndësishme”, shkruan Pasztory.

Met co-chairs of #electoralreform ad hoc ctte @DGjiknuri & @enkelejdalibeaj today. Welcome that substantive work will resume this Friday &accelerate in coming weeks with help &expertise from @osceinAL & @OSCE/ODIHR.Continuing inclusive mtgs on this important reform in coming days pic.twitter.com/yCONtrLFig